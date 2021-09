DWS: Verontrustend laag aantal bedrijfsfaillissementen VS

Het aantal wanbetalingen in de VS is tijdens de pandemie zowel voor particulieren als voor bedrijven verrassend laag gebleven. Dat blijkt uit de Grafiek van de Week van vermogensbeheerder DWS.

Het is een van de oudste vuistregels in economische voorspellingen. Als de economie klapt, stijgt het aantal persoonlijke en bedrijfsfaillissementen. Wat moeten beleggers dan denken van het verrassend lage aantal wanbetalingen in de VS tijdens de pandemie?

Covid-19 heeft zowel de Amerikaanse als de wereldeconomie de grootste schok ooit toegebracht, maar dat valt niet af te leiden uit de Amerikaanse faillissementsstatistieken, blijkt uit deze Grafiek van de Week. Het aantal gerechtelijke Chapter 11-aanvragen door bedrijven in moeilijkheden bleef, net als de particuliere wanbetalingspercentages, gematigd.

Waarom het aantal wanbetalingen door huishoudens (die vooral worden bepaald door leningen), laag bleef, is duidelijk. De corona-recessie was scherp, maar werd gevolgd door een even snel herstel, mede mogelijk gemaakt door een ongekende fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen waaronder rechtstreekse betalingen aan huishoudens.

Het lage aantal bedrijfsinsolventverklaringen daarentegen, is contra-intuïtiever en potentieel verontrustend. In het begin van de pandemie bestond er een wijdverspreide en niet geheel onterechte vrees dat lukrake reddingsoperaties het gevaar van zombificatie met zich mee zouden brengen. Bedrijven die als zombies weten te overleven, kunnen immers de productiviteit en de economische groei drukken.

Toch zijn er ook veel voorbeelden van hoe het uitzitten van een recessie blijvende dividenden kan opleveren voor zowel landen als bedrijven. Zo slaagden, in tegenstelling tot Amerikaanse halfgeleiderbedrijven, Japanse chipmakers er midden jaren zeventig in om de Amerikaanse dominantie op het gebied van geheugenchips te doorbreken. Dit deden ze door tijdens de recessie die volgde op de eerste olieschok hun personeelsbestand en productiecapaciteit op peil houden. Recentere voorbeelden zijn de Europese afvloeiingsregelingen tijdens de financiële crisis.

Voor de komende twaalf maanden verwacht DWS globaal genomen voor Amerikaanse high yield-obligaties een wanbetalingspercentage van slechts 1,5%. Maar gezien de krappe spreads, is het zaak om de statistieken te blijven scannen op tekenen van problemen die verder gaan dan dat, stelt de vermogensbeheerder.

