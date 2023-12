eCash december: Wie zei: ‘Door AI worden marktbewegingen versneld’?

Het is een schone zaak om de BeleggersFair van 10 november in de kont te kijken, om dat beursgezegde eens te gebruiken. Dat kunt u doen in de nieuwe eCash. Terugkijken levert geweldige Gouden Tips op, waarvan de meeste al op een mooie winst staan.

Maar hoe kom je aan de ideeën, welke beleggingen moet je doen? Via de eCash kunt u de kennis in alle rust verdiepen door de video’s van de masterclasses te bekijken. Kennis moet je echter niet plompverloren inzetten. Kijken naar soortgelijke aandelen, de waarderingen en de charts helpen om een kooppunt te bepalen. Rente, inflatie en de stand van de economie zeggen iets over de kracht van de bewegingen op de aandelenmarkten.

Tijdens de BeleggersFair werd een sterk plenair programma gepresenteerd onder leiding van dagvoorzitter Roelof Hemmen. Waar gaat het heen met de wereld? Komt er een Lehman Brothers-achtige catastrofe aan? Gaat AI de wereld overheersen? En wat moet je sowieso in je portefeuille hebben? Economen zijn het met elkaar eens: 2024 wordt waarschijnlijk niet het beste beleggingsjaar.

En dan de Cahcow Awards waar het in dit winnaarsnummer om gaat. Tijdens het plenaire ochtendprogramma van de BeleggersFair zijn de prestigieuze Cashcow Awards 2023 uitgereikt. Tien gelukkigen gingen er met de prijs vandoor, maar pas nadat de bijna 3.600 bezoekers hun award konden komen bekijken. Dat deden alle winnaars met trots zoals uit hun reacties blijkt.

“Onze aanpak is gericht op het monitoren van marktdynamieken en het vasthouden van onze langetermijnstrategie.” Welke winnaar zei dat? En wie zei: “Door AI worden marktbewegingen versneld”? Lees de eCash en u vindt de antwoorden.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19211 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht