eCash november: Niet dromen maar kansen pakken

Wie de BeleggersFair op 10 november bezoekt in de Beurs van Berlage in Amsterdam hoeft niet te dromen over mooie kansen om in te beleggen. Ze liggen voor het oprapen op de beursvloer. Net als in de nieuwe eCash.

Tijdens de BeleggersFair zullen opnieuw Gouden Tips worden gegeven. Die van vorig jaar was geweldig. Besi leverde beleggers een winst op van maar liefst 65,5% in 12 maanden tijd. Dat is echt goud. Kijken waar de deskundigen dit jaar mee komen.

In deze eCash kunt u lezen wie Gouden Tips zal geven op de BeleggersFair. Maar ook wat plenair zal worden besproken en welke masterclasses kunnen worden gevolgd. Het is van goud tot verdieping.

Ook in deze eCash kunt u tips vinden. We hebben naar de ICT-sector gekeken. Wat zijn 10 kansrijke aandelen in deze sector en hoe worden ze gewaardeerd?

Op de BeleggersFair worden ook de gewaardeerde Cashcow Awards uitgereikt. Wie zijn er door de lezers genomineerd? En wat zeggen ze?

Er is dus geen enkele reden om de cursortoetsen van uw computer onaangeraakt te laten. Lekker de eCash inzien en lezen.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

