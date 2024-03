ECB, wanneer is ‘lang genoeg’ voorbij?

Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij ETHENEA, verwacht geen rentewijziging tijdens de vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) op 7 maart. Hij verwacht echter wel aanwijzingen over wanneer de eerste renteverlaging zou kunnen plaatsvinden.

“De komende ECB-vergadering zal geen besluit over een rentewijziging met zich meebrengen. De nieuwe groei- en inflatieprognoses zouden echter een indicatie moeten geven van wanneer ‘lang genoeg’ eindelijk voorbij is en de ECB de rente zou kunnen gaan verlagen.

Tijdens de persconferentie in oktober zei Christine Lagarde dat de ECB een renteniveau heeft bereikt dat, als het lang genoeg wordt volgehouden, zou moeten leiden tot het bereiken van de doelstelling van twee procent inflatie op de middellange termijn. Op de vraag wat ‘lang genoeg’ betekende, antwoordde Lagarde dat er de komende kwartalen geen verandering werd verwacht.

Afgelopen december voorspelde de ECB een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 2,7% voor 2024, 2,1% voor 2025 en 1,9% voor 2026. Op dit moment lijkt het erop dat de inflatie sneller daalt dan de Europese Centrale Bank had verwacht: Het laatste cijfer voor januari 2024 was 2,8% en de consensusverwachting voor februari 2024 is al 2,5%. Een bevestiging van deze trend, of zelfs een bescheiden neerwaartse bijstelling van de verwachtingen, zou het vertrouwen van de ECB moeten versterken dat ze haar doelstelling zal kunnen halen. De ECB houdt echter vast aan de voorwaarde dat de belangrijkste rentetarieven “lang genoeg” op het huidige niveau moeten blijven om haar prognose waar te maken. Op basis van dit standpunt denken wij bij ETHENEA dat de eerste renteverlaging door de ECB op zijn vroegst in juni kan plaatsvinden. Daarom luidt ons antwoord op de oorspronkelijke vraag: “We zullen nog minstens een kwartaal moeten wachten voordat we renteverlagingen zien”.

Geschreven door: Eddy Schekman

