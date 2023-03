Een gamechanger voor obligatiebeleggingen?

Vormt de stijgende rente de komende jaren tot een gamechanger voor obligatiebeleggingen? Tijdens deze masterclass geven Edin Mujagić en Otto Bazuin (OHV Vermogensbeheer) hun visie op de toekomstige renteontwikkeling en het inrichten van obligatiemandaten.

De Nederlandse 10-jaars staatsrente is de afgelopen 1,5 jaar gestegen van -0,25% naar boven de 3%. Deze stijging heeft grote gevolgen voor obligatiebeleggers. Obligatiebeleggers die nu beginnen kunnen rekenen op een aanvangsrendement van tussen de 4% à 5% netto op een defensieve portefeuille.

Blijft de rente voor langere tijd boven de 3%, stijgt deze nog door of kan de rente op korte termijn weer gaan dalen? Edin Mujagić geeft zijn visie op de renteontwikkeling. Otto Bazuin gaat in op het inrichten van obligatiemandaten bij de huidige rentestanden.

Masterclass: De gestegen rente een gamechanger voor obligatiebeleggingen de komende jaren?

Tijd: 12.00 uur

Sprekers

Edin Mujagić

Hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer

Edin Mujagić studeerde macro-economie aan de Universiteit van Tilburg waar hij zich specialiseerde in monetaire economie en de centrale banken. Hij is regelmatig te zien en te horen op NPO 1, Radio 1 en BNR. Op die laatste zender verzorgt hij sinds begin september 2022, samen met hoogleraar Arnoud Boot, de rubriek ‘Macro met Boot en Mujagic’, waarin Edin elke dinsdag, woensdag en donderdag de economische ontwikkelingen voorziet van duiding.

Naast radio en televisie, schrijft Mujagić vaak in landelijke dagbladen en online platformen als FD, De Telegraaf, Elsevier, IEXProfs, Volkskrant, Effect, Reformatorisch Dagblad, Cashcow en meer. Van zijn hand zijn ook boeken verschenen, waaronder ’10 jaar euro: biografie van een jonge wereldmunt’ (2009), ‘Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen’ (2012) en ‘Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816’ (2016).

In de zomer van 2021 is zijn nieuwste boek uitgebracht: ‘Keerpunt 1971: over staatsschuld, werkende armen en nieuwe economische groei’. Begin 2022 vroeg de Tweede Kamer Edin voor Kamercommissie Financiën een paper te schrijven om de recente ontwikkeling van inflatie te duiden.

Otto Bazuin

Portefeuillebeheerder bij OHV Vermogensbeheer

Otto Bazuin is verantwoordelijk voor het beheer van portefeuilles met staatsobligaties, bedrijfsobligaties en onderhandse leningen. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring in de sector en werkte voor OHV als portefeuillebeheerder en beleggingsstrateeg bij pensioenfondsen.

Zijn expertise in fundamentele analyse en renteproducten stelt hem in staat om de meest geschikte obligaties en leningen te selecteren die passen bij de doelstellingen en risicoprofielen van zijn relaties. Met zijn uitgebreide kennis en ervaring is Bazuin een waardevolle partner voor zijn relaties en biedt hij hen advies en begeleiding bij het beheren van hun beleggingsportefeuilles.

Bazuin studeerde finance aan de Rijksuniversiteit Groningen en is een CFA charterholder, een internationaal erkende titel voor beleggingsprofessionals.

