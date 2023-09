Een innovatieve manier van investeren

Het crowdlending-platform NEO Finance biedt de mogelijkheid om rechtstreeks geld aan anderen te lenen tegen een gemiddeld rendement van 12%. Mark Leenards vertrouwt zijn spaargeld sinds 2019 toe aan dit platform. Tijdens deze BeleggersFair-masterclass op 10 november deelt hij zijn ervaringen.

Eeuwenlang is het lenen van geld aan particulieren een zeer winstgevende activiteit geweest, die van oudsher werd gedomineerd door banken. Maar nu is er een manier om rechtstreeks geld aan anderen te lenen en een stabiel netto rendement van 10 – 12% per jaar te behalen (op basis van historische data). NEO Finance biedt de flexibiliteit om uw eigen investeringscriteria in te stellen en/of te profiteren van door AI-aangedreven risicocategorisatie, die is gebaseerd op een analyse van meer dan 27.000 leningen die sinds 2016 via het platform zijn verstrekt en terugbetaald.

NEO Finance onderscheidt zich door haar innovatieve platform en consistente naleving van de regelgeving, onder strikt toezicht van de lokale toezichthouder. Bovendien is NEO Finance beursgenoteerd aan de Nasdaq, wat symbool staat voor een streven naar transparantie. Het platform heeft als doel wereldleider te worden op het gebied van de veiligheid van zogenoemde P2P (peer-to-peer) leningen en investeerders vertrouwen en stabiliteit te bieden.

Mark Leenards zal zijn ervaringen uit de eerste hand delen en uitleggen waarom hij zijn spaargeld sinds 2019 aan dit volledig gereguleerde platform heeft toevertrouwd. En waarom u zou moeten overwegen hetzelfde te doen.

De masterclass ‘Een innovatieve manier van investeren: gemiddeld 12% rendement met NEO Finance’ vindt plaats om 15.30 uur.

Spreker

Mark Leenards

Investeerder/voormalig Investor Community Manager NEO Finance

Mark Leenards heeft ruim twintig jaar ervaring als ondernemer en investeerder in e-commerce en finance. Slimme, vaak technische, oplossingen vinden om rendementen te verhogen en systemen te verbeteren is een rode draad in zijn carrière.

Momenteel is Leenards – naast actief belegger – partner bij Expense Reduction Analysts en helpt hij organisaties met kosten- en procesoptimalisatie.

