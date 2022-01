Een online hypotheek afsluiten? Dit zijn de trends in de woningmarkt

Dat record na record sneuvelt in de strijd tegen de woningnood is geen verrassing meer.

Nadat men de huizenprijzen in 2021 met 15% zag stijgen verwachten diverse economen nog eens een groei van 12,5% in het komende jaar. De gemiddelde koper werd daardoor gedwongen ruim 400.000 euro neer te leggen voor een woning. Dat heeft te maken met de loonontwikkelingen, het beperkte woningaanbod en de dalende hypotheekrente.

Nog nooit zo weinig woningen te koop

In het derde kwartaal van 2021 stonden er minder dan 17.000 woningen te koop. Nooit eerder was het aanbod aan huizen zo klein. De doorstroom wordt voornamelijk beperkt door het lage aanbod nieuwbouwwoningen. Met dit beperkte aanbod en de hoge prijzen ziet men het niet zitten om hun huidige woning te koop aan te bieden.

Met het nieuwe regeerakkoord gaat daar verandering in komen. Waar er dit jaar nog ruim 72.000 nieuwe woningen bij komen, moeten dat er 100.000 per jaar worden. De ambitie is om in de komende tien jaar het woningaanbod met 1 miljoen huizen te vergroten. De focus komt daarmee te liggen op starters, senioren en middeninkomens. Ook wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van alternatieve woonvormen. Leegstaande kantoren worden omgetoverd tot woningen voor studenten, spoedzoekers en arbeidsmigranten.

Starters profiteren niet mee

Hoewel er met de plannen uit het regeerakkoord langzaamaan een eind lijkt te komen aan het beperkte woningaanbod, zijn niet alle lopende trends even positief voor jongeren en starters. Aan de daling van de hypotheekrente begint ook een einde te komen, maar desondanks blijft deze historisch laag. Dat komt onder meer door de vele geldverstrekkers die met elkaar de concurrentiestrijd aan zijn gegaan.

Maar een lage hypotheekrente heeft een keerzijde. Kopers kunnen meer bieden met het budget dat zij beschikbaar hebben. En omdat men zich genoodzaakt ziet om boven de vraagprijs te bieden worden de huizenprijzen verder opgedreven. Voor starters slechts nieuws. Een erkend hypotheekadviseur kan starters helpen meer uit hun budget te halen en hen voorzien van advies om een weloverwogen keuze te maken. En snel, passend advies is met slechts anderhalve woning beschikbaar per woningzoekende van essentieel belang.

Een online hypotheek afsluiten is het nieuwe normaal

Er zijn tegenwoordig veel manieren om zelf verschillende hypotheken te vergelijken. Zo heb je totale controle over je eigen hypotheek en kan je zelf beslissen met welke aanbieder je in zee gaat. Maar niet alle aanbieders ondersteunen dergelijke zelfstandig geregelde hypotheken. Er zijn daarom ook voldoende onafhankelijke hypotheekadviseurs die je kunnen voorzien van persoonlijk advies. Zo kun je alsnog een online hypotheek afsluiten, maar dan onder begeleiding van een expert.

Dergelijke online adviseurs hebben de laatste tijd een groei in populariteit gezien, mede dankzij de invloed van de corona pandemie. Met hun kennis kunnen zij op afstand woningzoekenden voorzien van persoonlijk hypotheekadvies, afhankelijk van jouw doelstelling en wens. Doorgaans vragen ze de hypotheek voor je aan bij de geldverstrekker, zodat jij zonder al teveel inspanning te verrichten door kunt naar de notaris.

Woning (ver)kopen? De woningmarkt ontwikkelt zich verder

De huizenmarkt is een dynamische omgeving die continu veranderd. Nu de overheid is gedwongen om actie te ondernemen is het lastig te voorspellen hoe de woningprijzen zich de komende tijd ontwikkelen. De plannen uit het regeerakkoord om per jaar 100.000 wonen te bouwen zijn ambitieus en zijn afhankelijk van gemeenten, provincies en bouwverenigingen. Het is dus onzeker of deze bouwplannen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. De eerste invloeden hiervan zullen pas over maanden zo niet jaren merkbaar worden.

De huurmarkt is reeds omgegooid en wijzigingen in het belastingstelsel voor woningbezitters blijft uit. Met deze trends gaat Nederland een nieuwe fase in in de strijd tegen de woningnood. Voor woningbezitters is het afwachten, voor starters een spannende tijd. Een ding is zeker: zowel koper als verkoper gaat een beweeglijke tijd tegemoet. De rol van hypotheekadviseurs wordt daarmee nog belangrijker in dit proces.

