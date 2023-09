Een optie voor elke marktsituatie

Tijdens deze BeleggersFair-masterclass op 10 november gaat beleggerstrainer Hans Oudshoorn aan de slag met enkele slimme en fiscaal aantrekkelijke optieconstructies die hij zelf ook graag gebruikt.

Wie sessies van Oudshoorn volgt, weet dat hij belegt als een voetbalcoach. In deze masterclass staan aanvallende middenvelders, flankspelers en (hangende) spitsen centraal. Zo bespreekt Hans de voor- en nadelen van de strangle. Ook passeren enkele optieconstructies de revue die hij zelf ook graag gebruikt.

De rode draad van de masterclass? Aan de hand van actuele voorbeelden – waarbij ook enkele TA-grafieken de revue passeren – leert u hoe u risico’s van (aandelen)beleggingen kunt verlagen en rendementskansen kunt vergroten.

De masterclass ‘Een optie voor elke marktsituatie’ vindt plaats vanaf 10.00 uur.

Spreker

Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer Saxo Academy

Hans Oudshoorn schrijft en vertelt graag over beleggingsthema’s, fondsbeleggen en portefeuilleopbouw. Hij is sinds 2000 werkzaam bij Alex, Binck en nu Saxo. In 2014 rondde hij de opleiding Senior Beleggingsadviseur met succes af.

Met het Academy-team won Oudshoorn tweemaal de Gouden Stier. Verder is hij co-auteur van het boek ‘Beleggen voor Dummies’ en vaste columnist van FiscAlert.

