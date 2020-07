Eindelijk gaat iets gebeuren bij Aegon

Het is alleen maar goed dat Aegon’s nieuwe topman Lard Friese met behulp van de consultants van McKinsey gaat doorlichten. Gebeurt er eindelijk iets.

Friese zal volgens een bericht op DFT in het najaar zijn strategie onthullen. Heilige huisjes lijken er niet te zijn, maar aan de verkoop van de Amerikaanse activiteiten wordt nauwelijks gedacht.

Het is een probleem dat de fantasie uit het aandeel/bedrijf is gehaald, wat in belangrijke mate kan worden toegeschreven aan ex-topman Alex Wynaendts. Over de afgelopen 5 jaar is de omzet en de winst per aandeel exclusief eenmalige baten en laten met iets meer dan 7%gestegen. Het lijkt wel alsof Wynaendts voortdurend bezig is geweest om de winst af te romen.

Het beursresultaat is er ook naar. De koers van 2,83 euro staat vrijwel even laag als het dieptepunt in 2009. Tussentijdse koerswinsten werden weer ingeleverd. Wat is dan je bestaansrecht in het oog van een belegger?

Het aandeel

Op basis van de 5-jaars PEG-ratio (waarbij koers/winst wordt afgezet tegen winstgroei) is Aegon met een waardering van 0,6 ondergewaardeerd. Om die eruit te persen heb je geen consultants van McKinsey nodig, maar transparancy, duidelijkheid, groei en een goed verhaal. De onderwaardering is groot genoeg om niet bevreesd te zijn voor een sterkere stijging van de koers dan de winst.

