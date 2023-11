‘Energie bearmarkt op laatste benen’

De meer dan tien jaar durende bearmarkt in olie en aardgas lijkt op zijn einde te lopen. Hierdoor worden beleggingen in energie weer interessanter, stelt Shinwoo Kim, portefeuillebeheerder van de Global Natural Resources Equity Strategy bij T. Rowe Price.

De Amerikaanse schalieolie- en gasrevolutie heeft het wereldwijde energielandschap ingrijpend veranderd. Maar nu de productie van Amerikaanse schalieolie lijkt af te nemen, komt het hoogtepunt van de schalieolie-‘boom’ in zicht.

Het probleem is niet dat de VS door zijn olie en gas heen raken, maar dat de goedkope olie en gas opraken, wat de langdurige bearmarkt in energie aandreef. Door de vertraging van de productie van schalieolie, kost het de olie-industrie meer geld om de outputniveaus te handhaven, waardoor een hogere energieprijs nodig is om nieuw aanbod te stimuleren (zie figuur 1 en figuur 2 hieronder).

Hoewel de productie van Amerikaanse schalieolie lijkt te pieken, zijn er twee voorbehouden vanwege onzekerheden op korte termijn:

1. Er zijn vraagtekens over het moment, de omvang en de snelheid van de afname van de productie van Amerikaanse schalieolie.

2. Olie- en gasprijzen zijn nog steeds cyclisch, of gevoelig voor schommelingen in de economie. Energieprijzen kunnen nog steeds onder druk komen te staan als economische zwakte de energievraag beïnvloedt.

Verminderde capaciteit in olieveldservices kan inflatoir zijn

De voortdurend groeiende productie van Amerikaanse schalieolie tijdens de bearmarkt, verminderde ook de vraag naar olieveldservices en apparatuur op twee manieren:

1. Terwijl schalieolie-producenten meer olie en gas per boorinstallatie produceerden, kelderde het aantal actieve boorinstallaties en daalde de vraag naar andere olieveldservices. Hierdoor drukte de resulterende overcapaciteit op de prijzen voor services en apparatuur.

2. De snelle groei en kostenconcurrentie van Amerikaanse schalieolie verdrongen de uitgaven voor het verkennen van nieuwe energiebronnen en het ontwikkelen van offshore-velden.

Als reactie hierop verlaagden olieveldservice- en apparatuurbedrijven hun uitgaven en bouwden hun overcapaciteit af. Een afnemende productie van Amerikaanse schalieolie zou de vraag naar olieveldservices en apparatuur verhogen, waardoor het voor de olie- en gasindustrie duurder wordt om het incrementele aanbod te produceren, dat nodig is om de markt in evenwicht te brengen.

Einde van de energie bearmarkt creëert beleggingskansen

Na een langdurige bearmarkt in olie en gas lijken energieaandelen nog steeds ondergewaardeerd. Het gewicht van de sector in de S&P 500 Index was de afgelopen jaren over het algemeen minder dan 5%. Dat is een verre echo van de periode 2007 tot medio 2014, toen energie meer dan 10% van de large-cap index vertegenwoordigde.

Waar liggen kansen?

Olieveldservices: Nu de productie van schalieolie piekt, kan de vraag naar olieveldservices toenemen na jaren van capaciteitsvermindering en de weg banen voor een gunstig langetermijnvooruitzicht.

Olie- en gasproducenten: T. Rowe Price geeft de voorkeur aan producenten die kwalitatief hoogwaardige olievelden exploiteren en een doordachte aanpak hanteren bij de verdere ontwikkeling hiervan. Deze producenten zullen profiteren van productiegroei tegen lagere kosten in een tijdperk van sterkere energieprijzen.

