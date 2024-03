Er is meer dan Besi en ASML… Nvidia en de rest

De koers van het aandeel Nvidia is hard omhooggeschoten. Het verschil met andere techbedrijven is wel heel erg groot geworden.

Nvidia heeft de ene na de andere verrassing gerealiseerd door op het juiste moment een product op de markt te brengen waar de AI-industrie naar hongert. Ongetwijfeld zullen potentiële concurrenten niet stilzitten. Bovendien krijgt Nvidia te maken met China, die echt geen boycot meer wil meemaken en zijn eigen krachtige chips zal gaan maken. Dat zal wat tijd kosten, maar ze lijkt dezelfde strategie toe te passen als bij raketten: mee vallen en opstaan uiteindelijk meedoen met de rest van de wereld. Nvidia begint iets van haar glans te verliezen. Vanaf de top is de koers met 3% gedaald naar 857 dollar. Op dit niveau wordt nog altijd 73 keer de winst betaald, wat moeilijk te handhaven is als het aantal groeischeurtjes in de sector toeneemt. De bandbreedte op weekbasis bedraagt maar liefst 315-886 dollar. Je moet er niet aan denken hoe hard de koers zal dalen bij een kentering.

Ook Microsoft ontwikkelt een eigen powerchip, zij het vooral voor eigen gebruiker van de servers. Het is de toekomst: iedereen zijn eigen chip. Microsoft stuurt ook aan op de introductie van AI-pc met een navenant krachtige processor, waarmee gebruikers beter in de eigen computerhistorie kunnen zoeken en artikelen of verslagen schrijven. Hofleverancier van deze AI-chip lijkt Intel te worden. Het is nog maar de vraag of gebruikers hu bankrekening willen uitputten voor de aanschaf van zo’n pc, net zo goed dat nog moet blijken of men bereid is om voor het AI-product Copilot Pro 20 dollar per maand te gaan betalen. Daar komt bij dat overheden zich beginnen te buigen over wat wel en niet mag met de diverse vormen van kunstmatige intelligentie. De groei van AI zou daarom wel eens stroperig kunnen worden. Het is een niet ondenkbeeldig gevaar. Microsoft is bij een koers van 404,52 niet zo duur als Nvidia met een koers/winst van 36,7 en een bandbreedte op weekbasis van 349-388 dollar.

Apple lijkt als een verdwaald eendje achter de grote spelers aan te zwemmen. Het komt wel maar op z’n Apple ‘s: vertraagd, doorontwikkeld waar nodig is en hoogwaardig geïntegreerd in het systeem. Met het ontwikkelen van EV’s is men gestopt. Er wordt ingezet op AI. Voor Apple is dat noodzakelijk want in de belangrijke markt China is de afzet met 24% gedaald, wat te maken heeft met het overheidsbesluit om geen smartphone meer te gebruiken van Apple maar van een Chinese fabrikant. Apple is het enige aandeel dat door de koersdaling van 197 dollar naar 172,75 dollar onderin de bandbreedte staat van 172-201 dollar met een koers/winst van 26,6. Daarmee is Apple het laagst gewaardeerd van alle besproken techaandelen. Beschouw dat meer als een indicator voor de kwaliteit van de sector dan als een koopsignaal voor Apple.

De relatieve koersontwikkeling van Apple, Nvidia en Microsoft laat zien dat Nvidia het altijd beter doet dan de rest

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

