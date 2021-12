ESG-ranking volgens abrdn

ARI, het researchinstituut van de Britse vermogensbeheerder abrdn, heeft 135 landen onderworpen aan een kritische ESG-blik. Op basis van 19 ESG-punten zijn de landen beoordeeld en gerangschikt. Naast de standaardratings voor staatsobligaties wordt de eigen ESG-landenindex gebruikt als instrument voor de risicoanalyses van staatsobligaties.

Scandinavische landen blijven bovenaan de index staan met Zweden op de eerste plaats gevolgd door Zwitserland, Finland, Noorwegen en Denemarken. Japan en Zuid-Korea zijn de enige Aziatische landen die in de algemene top 20 staan. Onderaan de lijst bungelen door oorlog verscheurde landen en landen die mensenrechten negeren. Het rijke Midden-Oosten scoort ook niet al te best omdat ze weinig doen om hun ESG-scores te verbeteren. Dit in tegenstelling tot arme Afrikaanse landen die aan een sterke opmars bezig zijn.

Ook op de lijst die rekening houdt met de mate van ontwikkeling staan Zweden, Zwitserland en Finland fier aan kop. In die top 20 worden ze vergezeld door Afrikaanse landen: Liberia, Malawi, Niger en de Democratische Republiek Congo.

Amerika staat op nummer 25. Sinds 2012 is het land vier plaatsen gezakt. Dit komt onder meer door Trump die ervoor heeft gezorgd dat de VS slechter scoorde op politieke en bestuurskwesties, zoals vrijheid van meningsuiting en transparantie over wetten.

De ESG-index wijst ook op de stijgende inkomensongelijkheid in het land. Amerika doet het wat dat betreft slechter dan Rusland en China. De Amerikanen zijn ook sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen: slechts 20% van de energie is duurzaam.

China’s macro-ESG-verhaal ligt genuanceerd. De Volksrepubliek scoort goed op sociale indicatoren zoals gendergelijkheid, levensverwachting en kindersterfte, maar slecht op de meeste politieke en bestuursindicatoren en op CO2-uitstoot. De emissie-intensiteit van de economische activiteiten zijn de afgelopen tien jaar verbeterd en de plannen van de overheid om de economie CO2-neutraler te maken, zijn ambitieuzer dan die van de meeste andere opkomende economieën. Bemoedigend is ook dat de anticorruptiecampagne van Xi Jinping goed aanslaat. Deze verbeteringen staan echter in contrast met China’s prestaties op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en de indicatoren voor gelijke rechten van minderheden. De afgelopen tien jaar zijn die scores duidelijk afgegleden.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16846 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht