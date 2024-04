eToro breidt proxy voting uit naar alle aandelen op het platform

Gebruikers voor alle aandelen op het eToro-platform kunnen vanaf nu tijdens aandeelhoudersvergaderingen stemmen op onderwerpen zoals beloningsbeleid en dividenduitkering. De uitbreiding volgt op de populariteit van de functionaliteit onder eToro-gebruikers: in 2023 werden meer dan 145.000 stemmen uitgebracht op Amerikaanse aandelen.

Handels- en beleggingsplatform eToro heeft de mogelijkheid tot proxy voting uitgebreid naar alle aandelen op het platform. Als onderdeel van eToro’s partnership met Broadridge Financial Solutions Inc. (NYSE: BR) kunnen eToro-gebruikers, waaronder degenen die in fractionele aandelen beleggen, nu deelnemen aan jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders (AVA) van alle aandelen op het platform door een stemvolmacht af te geven en mee te stemmen op onderwerpen zoals voorgenomen fusies, beloningsbeleid en ESG-beleid.

eToro lanceerde eerder proxy voting voor Amerikaanse aandelen. In 2023 werden meer dan 145.000 stemmen uitgebracht door gebruikers. Aandelen waar het meest voor werd gestemd door eToro-gebruikers waren onder andere Apple, Amazon, AMC en GameStop.

Uit eToro’s Retail Investor Beat, een kwartaalonderzoek onder 10.000 particuliere beleggers verdeeld in 13 landen wereldwijd, bleek dat de populariteit van proxy voting in het vierde kwartaal vorig jaar sterk is toegenomen. Bijna een derde (29%) van de ondervraagde beleggers heeft eerder in een AVA gestemd. Dat is een toename ten opzichte van het onderzoek in juni (26%). Onder degenen die hebben gestemd, waren de meest genoemde onderwerpen verkiezen of herkiezen van bestuurders (47%), gevolgd door dividenduitkering (45%), inkoop van eigen aandelen (34%) en beloningsbeleid (30%).

Shany Hahn Shalom, Regional Manager Northern & Central Eastern Europe bij eToro: “Onze gebruikers hebben proxy voting vorig jaar omarmd en we zijn dan ook verheugd om de functie uit te breiden naar alle aandelen op ons platform. eToro-gebruikers beleggen in bedrijven van over de hele wereld. Nu kunnen ze bij al deze aandelen hun stem laten gelden bij grote besluiten.”

“Terwijl institutionele aandeelhouders lang invloed uitoefenden op bestuursraden en de richting van bedrijven, kregen particuliere beleggers niet altijd de stem die ze verdienen. Nu steeds meer mensen beleggen komt hier verandering in. Proxy voting is hier een belangrijk onderdeel van en stelt particuliere beleggers in staat om als aandeelhouder echt invloed uit te oefenen. Ook neemt de behoefte om te stemmen onder deze groep toe. We volgen met interesse hoe dit zich de komende jaren ontwikkelt.”

Demi Derem, General Manager of International Corporate Governance, Digital Transformation & Market Innovation bij Broadridge: “We zijn erg verheugd om te zien dat proxy voting voor de Amerikaanse aandelen zo populair is onder eToro-gebruikers dat we nu onze samenwerking uitbreiden naar alle aandelen wereldwijd.”

“De nieuwe generatie particuliere beleggers maakt een evolutie door. Zij hebben hogere verwachtingen op het gebied van keuze, gemak en eenvoud en tegelijkertijd groeit onder beleggers het verlangen om de richting van bedrijven te beïnvloeden. Bij Broadridge blijven we ons inzetten voor aandeelhoudersdemocratie en een grotere betrokkenheid van beleggers. Onze gezamenlijke inspanning om de uitgebreide diensten van eToro te ondersteunen is hiervan een sprekend voorbeeld.”

Gili Wolff, Senior Director of Product, Trading & Dealing bij eToro: “We blijven ons aanbod uitbreiden en proxy voting zal een steeds belangrijkere functie worden voor onze gebruikers. Hiermee kunnen ze hun rechten als aandeelhouders uitoefenen en hebben ze een directe invloed op de bedrijven in hun portefeuille. We zijn erg enthousiast om dit uit te rollen over ons complete aandelenaanbod en kijken ernaar uit om te zien hoe eToro-gebruikers ermee aan de slag gaan.”

