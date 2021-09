Europa heeft hard helikoptergeld nodig. Maakt ons onafhankelijk

De ECB voorspelt een meevallende economische groei van 5% in 2021 (was 4,6%) en een inflatie van minder dan 2% vanaf volgend jaar.

Het is dus logisch dat de ECB geen haast maakt met tapering, gelukkig maar. Europa heeft het kennelijk nog nodig. Wel zal vanaf het vierde kwartaal minder worden opgekocht. De ECB moet wel iets doen, omdat anders het monetaire beleid geloofwaardige aansluiting zal missen.

Idee

Europa heeft op het gebied van technologie een flinke achterstand in te lopen, waarbij moderne auto’s ofwel pc’s op wielen, 5G, kwantum-computing, cloud-computing in het oog springen, maar het gaat ook om zaken als de productie van eigen chips en processoren, een alternatief voor Android, eigen GPS-systemen, mobiele betaalsystemen. Europa zal met eigen digi-industriën niet langer afhankelijk zijn van China en de VS. Daarvoor zijn wel belangrijke politieke beslissingen nodig. Wie durft het aan om de overheid meer regelgevende economische functies te geven?

Voor die investeringen zijn ongekende hoeveelheden geld nodig. Het zou zelfs bespreekbaar moeten worden gemaakt of veel van deze technieken niet moeten worden gefinancierd met converteerbaar helikoptergeld. Ofwel, eerst financiering buiten de balans van de ECB om en bij verminderde risico’s de obligaties omzetten in rentedragende obligaties of aandelen, waarvoor wel instanties moeten worden opgetuigd. Bijkomend voordeel is dat de ECB een extra instrument heeft om de inflatie en de rente te sturen.

