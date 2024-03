EV-sector: golf van fusies en overnames verwacht

De elektrische auto-industrie is de pioniersfase voorbij en bevindt zich in de groeifase. Beleggers kunnen hun kapitaal steken in de productiebedrijven zelf en/of in laadinfrastructuur, accu-technologie en andere daaraan gelieerde gebieden. Vooral bedrijven die geen link hebben met de verouderde verbrandingstechnologie hebben baat bij de aandacht van beleggers.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van BlackRock. Het mobiliteits-expertiseteam van BlackRock verwacht een golf aan fusies en overnames in de sector en ziet vooral toekomst voor snelladers vanaf 150kw, niet alleen langs de snelwegen, maar bij bijvoorbeeld bij winkelcentra of in stadscentra. Het beleggen in snellaadtechnologie levert volgens de experts van de vermogensbeheerder op de lange termijn het meest op.

Hoewel de aandacht voorheen altijd is uitgegaan naar elektrische personenauto’s, zijn elektrische bedrijfsvoertuigen en zware vrachtwagens in zwang aan het raken. Volgens de experts zullen veel van de kinderziektes die de beginperiode van de elektrische auto zo kenmerkten, niet of nauwelijks van toepassing zijn op de transportsector. BlackRock voorziet dat er binnen drie jaar nieuwe beleggingskansen ontstaan in dit segment omdat bedrijven en overheden hard werken om gezamenlijk betrouwbare, goed bereikbare laadpaalnetwerken op te zetten

Hoewel het enthousiasme groot is, moeten de risico’s niet uit het oog worden verloren, waarschuwen de BlackRock mobiliteitsexperts in hun rapport. De vraag is namelijk of verwachtingen over de groei van het aantal elektrische voertuigen wel kloppen. BlackRock denkt van wel, maar houdt toch een slag om de arm. In 2023 dipte de verkoop van elektrische auto’s in zowel Europa als in de VS. Winstmarges staan ook onder druk, vooral als het gaat om bedrijven die zich (ook) bezighouden met laad-infrastructuur. Zij zijn voor een groot deel afhankelijk van het doorverkopen – met een winstopslag – van energie uit het elektriciteitsnet. Bovendien is de technologie in deze sector snel verouderd en daardoor moeten bedrijven kapitaalkrachtig genoeg zijn om hun gedateerde apparatuur in een oogwenk te vervangen, tenminste als ze hun marktaandeel willen behouden.

Qua beleggingen denkt BlackRock dat deze sector vooral passend is voor beleggers die niet bang zijn risico te lopen.

