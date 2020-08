Explosie olieprijs net begonnen. Verdubbeling of nog meer?

De rust op de oliemarkt is uiterst bedrieglijk. De prijs van de Brent ETC kan zelfs nog sterker stijgen dan de prijs van zilver, die sinds maart is verdubbeld.

Hans van Cleef, econoom ABN Amro: “Het lijkt alsof de beweging van de olieprijs terug is in de jaren 80 en 90. Waar destijds de prijs vooral bewoog tussen de USD 15 en 20/vat, hebben we in de afgelopen jaren pieken gezien van USD 150/vat en een dieptepunt van USD -40/vat. Na een periode met zo’n hoge prijsvolatiliteit, is het al weken opvallend rustig en beweegt de Brent olieprijs zich ‘slechts’ tussen de USD 39 en 46 per vat. Het opwaarts prijspotentieel wordt sterk ingeperkt door een matig herstel van de vraag naar olie en de dreiging van een nieuwe escalatie van het COVID-19 virus dat een verder herstel van de olievraag bedreigd. Het neerwaarts prijsrisico wordt gelimiteerd door het OPEC+-productieverlagingsakkoord. Wij denken dat er nog steeds een aanzienlijk risico is dat beleggers winst kunnen nemen op hun posities zodra het opwaarts potentieel verder wordt bedreigd door nieuwe lockdowns of een aantrekkende productie.”

En wat zegt de grafiek

De WT Brent Crude ETC vertoont een duidelijke ABN-correctie op basis van de principes van Elliott Wave. De trend is begonnen aan een stijging, wat een indicatie is dat de prijsstijging nog niet voorbij is. Sinds maart is de prijs van deze ETC met 56% gestegen tot 16,55 euro. In dezelfde periode steeg de goudprijs met 32% en verdubbelde die van zilver. De Brent Crude ETC lijkt de ontwikkeling van zilverprijs zelfs te kunnen overtreffen bij een stijging naar de weerstand van rond de 25 euro, wat een plus is van 135% vanuit de bodem.

Na de weerstand mogen beleggers denken aan het pad naar de weerstand van 40 euro. Vervolgens komt de top van 55 euro aan de beurt. Hebben niet alle markten de neiging om een aanval te doen, en te forceren, op de all time high, hoe merkwaardig deze ook tot stand is gekomen. Wat zullen deze keer de omstandigheden zijn?

