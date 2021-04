Fagron stelt teleur, maar koop- dichterbij dan verkoopmoment

Fagron daalde gisteren met 5,06% naar 18,38 euro. Het apotheekbedrijf heeft last gehad van de coronacrisis.

Investtech: “We moeten terug naar 8 juni 2020 om een even grote daling te vinden. Toen daalde het aandeel met 5,83%. Het aandeel is daarmee 5,21% omlaag sinds het verkoopsignaal van een rechthoek patroon twee weken dagen geleden. Er was bovendien een hoge omzet.”

De sterke koersdaling moet worden toegeschreven aan de lockdowns, uitstellen reguliere zorg in ziekenhuizen en een dure euro. Voordeel van de coronacrisis heeft Fagron nauwelijks nog. Door valutaverliezen daalde de omzet met 5% naar 134,8 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten was sprake van een omzetgroei van 5%. Over winstcijfers wordt niet gerept in de trading update. De onderneming is positief over de ontwikkeling van de omzet en de winst.

Analisten verwachten voor Fagron een winst per aandeel van 1,01 euro. Hun koersdoel staat op 22,38 euro. Dat lijkt niet aan de hoge kant. Minpuntje is dat de koers beneden de steun is gekomen van 19,50 euro. Een daling naar de volgende steun van 17,10 euro is eerder een koop- dan verkoopmoment.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15960 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht