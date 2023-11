‘Fed doet morgen niets’

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) zal tijdens zijn volgende vergadering op 1 november zijn belangrijkste rentetarief ongewijzigd laten, net als de ECB eerder deed. Dit is niet alleen onze mening, maar ook de huidige consensus onder de marktdeelnemers. De Visie van Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea.

Tijdens de vorige persconferentie op 20 september gebruikte Fed-voorzitter Jerome Powell maar liefst zes keer het woord “voorzichtig” in verband met het toekomstige beleid van de centrale bank. De redenen voor deze voorzichtige aanpak, officieel omschreven als “data-afhankelijk”, zijn duidelijk: ten eerste is de impact van aanpassingen van het monetaire beleid pas op lange termijn en op een variabele manier zichtbaar, en ten tweede is er al vooruitgang geboekt bij het onderdrukken van de inflatie. Ten slotte, maar daarom niet minder belangrijk, helpen de stijgende rendementen aan de lange kant van de rentecurve. Zo is het rendement op tienjarig Amerikaans schatkistpapier sinds de Fed-vergadering van september met meer dan 50 basispunten gestegen. De afgelopen weken hebben verschillende Fed-functionarissen gezegd dat dit de centrale bank meer tijd geeft om de binnenkomende gegevens te beoordelen voordat ze een nieuwe renteverhoging overweegt. Zelfs gouverneur Waller, een van de meest havikachtige leden van de Fed, zou een nieuwe renteverhoging overwegen als “de vraag en de economische activiteit in hun recente tempo blijven doorgaan, waardoor mogelijk een aanhoudende opwaartse druk op de inflatie ontstaat”. Ook hij neigt naar een pauze op de bijeenkomst in november.

De Amerikaanse consumptie schijnt inderdaad krachtig te zijn: de detailhandelscijfers en de cijfers over de arbeidsmarkt waren verrassend sterk. De bbp-prognose voor het derde kwartaal is ook verschillende keren naar boven bijgesteld. Tegelijkertijd zijn er echter tekenen aan de wand voor de Amerikaanse consument. Naast de stijgende wanbetalingen op creditcards en achterstallige betalingen op subprime autoleningen, wijzen de sterk dalende hypotheekaanvragen op een afname van de vraag op de korte termijn en dus op een vertraging van de inflatie.

Om deze redenen verwachten we geen renteverhoging in november, hoewel we een verhoging in december niet uitsluiten.

