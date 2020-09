Fed-Powell is dovish

De Fed gaf markten een sterk dovish signaal met de aanpassing van de zogenaamde forward guidance. De Visie van Ima Sammani, valuta-analist bij Monex Europe.

Het huidige Fed beleid wordt pas verkrapt op het moment dat 1) de maximale werkgelegenheid in de VS is bereikt, 2) inflatie is gestegen tot 2%, en 3) inflatie op schema ligt om enige tijd boven die 2% te liggen. Dit lijkt echter nog ver weg te zijn: de VS heeft sinds februari nog steeds 11,5 miljoen banen verloren, en dat zal flink op de inflatiecijfers blijven drukken.

De Federale Reserve voorziet een inflatiecijfer van 2,0% in 2023 en een werkloosheidspercentage van 4,0% in 2023, maar de meerderheid van het comité verwacht dat de rente tot die tijd op de huidige 0-0,25% blijft. Hiermee vergrendelt de Fed de rente dus op 0%, zelfs als de staat van de economie aanzienlijk zou verbeteren. Met andere woorden, de Fed smeekt markten om risicovolle activa aan te schaffen, want met het rendement op Amerikaanse staatsobligaties gaan investeerders hun brood niet verdienen.

