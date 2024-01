Fidelity kiest vier duurzaamheidsthema’s

De vier thema’s van Fidelity – natuurverlies, klimaatverandering, sterk en effectief bestuur en sociale ongelijkheden – zullen helpen om positieve verandering te stimuleren in 2024.

Fidelity heeft als doel om in 2050 binnen al haar portfolio’s net zero te behalen, en om vanaf 2040 geen investeringen meer te doen in thermische steenkool. Tot slot, ligt de focus in 2024 op het begrijpen van klimaatverandering in de context van sociale ongelijkheid, en het aanpakken van ontoereikend bestuur door middel van stem- en aandeelhoudersresoluties.

Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer: “Actief aandeelhouderschap is in 2024 de motor voor het verder stimuleren van duurzaam handelen van de bedrijven waarin we beleggen. Tegelijkertijd zullen we actief blijven bijdragen aan de ontwikkeling van belangrijke regelgeving […] die volgens ons essentieel is voor het bevorderen en harmoniseren van duurzaam beleggen in de hele financiële sector.”

