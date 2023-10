Fidelity: ‘Leningen met een hefboom bieden voldoende rendement’

Op het eerste gezicht lijkt de toekomst van het Europese universum van leveraged loans somber.

Door de hogere rente en de lagere winsten zullen meer bedrijven hun schulden niet kunnen afbetalen. Maar zelfs in het meest pessimistische scenario, zal de markt waarschijnlijk nog steeds extra spreads bieden ten opzichte van cash, zo blijkt uit de grafiek van Fidelity International.

De afgelopen twee decennia was de spread het kleinst in juni 2009. Toen bedroeg hij 138 basispunten. Om dat historisch lage niveau opnieuw te bereiken, zouden de wanbetalingspercentages tot 9,9% moeten stijgen. Maar de hoogste wanbetalingsfrequentie voor de Western European Leveraged Loan Index (WELLI), een veelgebruikte benchmark voor de sector, bedroeg 8,5 procent in februari 2013. De vermogensbeheerder concludeert dus dat de markt waarschijnlijk extra spreads zal blijven bieden ten opzichte van cash.

Lees hieronder de computervertaling van het volledige artikel.

Chart Room: Een bufferzone voor de markt voor hefboomleningen

Het vooruitzicht van stijgende wanbetalingen op de Europese markt voor hefboomleningen is alom gesignaleerd. Maar zelfs als de verliespercentages de meest pessimistische niveaus bereiken die worden voorspeld, zal de markt waarschijnlijk nog steeds overtollige spreads over contant geld aanbieden.

Laten we het slechte nieuws uit de weg ruimen: geconfronteerd met hogere rentetarieven en lagere inkomsten, zullen meer bedrijven in het Europese universum van hefboomleningen in gebreke blijven op hun schuld. Maar zoals de Chart Room van deze week laat zien, hebben beleggers in de markt historisch gezien overtollige spreads gezien die hen meer dan compenseren voor verliezen als gevolg van wanbetalingen. En hoewel prestaties uit het verleden geen indicatie zijn voor toekomstige rendementen, suggereert onze interne analyse dat die spreads positief moeten blijven, zelfs als wanbetalingen de hoogste niveaus bereiken die momenteel worden voorspeld.

Enige achtergrond is nuttig. Sinds december 2004 bedraagt het mediane verschil tussen de disconteringsmarge van de West-Europese Leveraged Loan Index (WELLI), een gemeenschappelijke benchmark voor de sector, en het verliespercentage (het wanbetalingspercentage gecorrigeerd voor terugvorderingen) 414 basispunten. Historisch gezien is deze disconteringsmarge 8 tot 12 maanden vóór enige stijging van het verliespercentage toegenomen, en vanaf eind augustus stond deze op 534 basispunten ten opzichte van Euribor vóór verwachte verliezen, wat suggereert dat het al toekomstige wanbetalingen inprijst. (Eind augustus bedroeg het verlies in de index over twaalf maanden slechts 91 basispunten).

Met andere woorden, het rendement van beleggers in deze ruimte is goed geïsoleerd, met een gemiddelde buffer van meer dan 4 procent boven verliezen gedurende bijna twee decennia (een periode die de wereldwijde financiële crisis, de Europese staatsschuldencrisis en de pandemie omvatte), en die buffer heeft de neiging om preventief te verbreden in afwachting van wanbetalingen.

Nogmaals, in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Maar op basis van onze huidige projecties verwachten we dat overtollige spreads voorblijven op wanbetalingen. Kredietbeoordelaar Fitch voorspelt momenteel een wanbetalingspercentage van 4 procent tot eind 2024 in hun basisscenario. Mocht dit gebeuren, dan suggereert onze analyse dat de West-Europese leningindex nog steeds een overschot van 374 basispunten over driemaands Euribor zou moeten opleveren (op basis van een herstelpercentage van 60 procent).

Zelfs in het meest pessimistische scenario van Fitch, waar de wanbetalingspercentages 6 procent zouden kunnen bereiken, suggereren onze berekeningen dat de WELLI nog steeds overtollige spreads van 290 basispunten ten opzichte van Euribor zou kunnen zien.

Terugkijkend op de afgelopen twee decennia bedroeg de krapste excess spread sinds het begin van onze analyseperiode in 2004 138 basispunten ten opzichte van contanten in juni 2009. Het aantal wanbetalingen zou moeten stijgen tot 9,9 procent (op basis van een herstelniveau van 60 procent) voordat we dat niveau van historische krapte bereiken. Tot nu toe was het hoogste wanbetalingspercentage in de WELLI sinds 2004 8,5 procent in februari 2013 (en het aantal wanbetalingen piekte op 6,8 procent in de nasleep van de wereldwijde financiële crisis in december 2009).

Alle investeringen brengen risico’s met zich mee en geen enkel rendement is kogelvrij. En inderdaad, stijgende wanbetalingen en toenemende verliezen zullen nooit welkom nieuws zijn voor beleggers. Maar met overtollige spreads die comfortabel boven de risicovrije rente liggen – en geprijsd om zo te blijven, op basis van verwachte wanbetalingspercentages – lijkt de Europese markt voor hefboomleningen relatief goed geïsoleerd te zijn.

Geschreven door: Eddy Schekman



