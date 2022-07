Fidelity: ‘Risico op nieuwe forse rentestap Fed blijft groot’

Het risico op een nieuwe renteverhoging met 75 basispunten in september blijft groot, zo stelt Fidelity International na het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank gisteren.

Fed-voorzitter Powell stelde zich in zijn commentaar soepeler op dan tijdens de laatste twee vergaderingen. Maar de Fed kijkt volgens Fidelity naar de economische cijfers en kan zo gedwongen worden tot een nieuwe serie van agressieve renteverhogingen.

Fidelity volgt de consensus: de eindrente kan voor deze cyclus op ongeveer 3,25 procent uitkomen. De economie zendt echter tegenstrijdige signalen uit en de economische cijfers waarop de Fed zich concentreert, kunnen het korte termijn traject voor de beleidsrente veranderen. “Ons basisscenario blijft dat de VS de komende zes maanden in een recessie terechtkomt, gezien de verkrapping van de financiële voorwaarden en de daling van het consumentenvertrouwen.”

Volgens Fidelity is dit is de meest agressieve opeenvolging van verhogingen van de Fed sinds de jaren Volcker in de tachtiger jaren.

