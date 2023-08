Fidelity: ‘Vastgoedbeleggers kunnen niet alleen bouwen op locatiediversificatie’

Locatiediversificatie is voor Europese vastgoedbeleggers niet langer de heilige graal, blijkt uit een analyse van Fidelity. Het nieuwe devies luidt ‘dubbele diversificatie’, aldus de vermogensbeheerder. Wie de afgelopen 15 jaar zowel belegde in verschillende locaties als in verschillende sectoren, boekte significant het meeste succes.

Dat locatiediversificatie alleen niet meer genoeg is, komt volgens Fidelity onder andere door het feit dat de Europese markten steeds meer in elkaar gestrengeld raken. Wanneer de Duitse kantoormarkt bijvoorbeeld een klap krijgt door een economische terugval, dan kunnen we hetzelfde verwachten in Italië, Franrijk en Nederland. Daarnaast wordt sectordiversificatie extra belangrijk door structurele trends, zoals thuiswerken en kantoorsluitingen na de pandemie.

De analyse van de afgelopen 15 jaar biedt echter geen garantie voor de toekomst. Fidelity ziet hoge rente en inflatie als verstoorders van de huidige dynamiek die de verschillen tussen markten snel kunnen vergroten. Over 10 jaar kan het plaatje er weer heel anders uitzien. Maar tot die tijd verkiest Fidelitiy sector- boven locatiediversificatie.

