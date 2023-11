Fintech-ondernemer Don Ginsel over de economische impact van AI

De mogelijkheden van kunstmatige intelligentie, oftewel Artificial Intelligence (AI), lijken veelbelovend. Don Ginsel van Holland Fintech vertelt tijdens de BeleggersFair wat de economische impact zal gaan zijn.

AI houdt de gemoederen al een tijdje bezig, maar lijkt nu beduidend krachtiger en klaar voor een breed scala aan toepassingen. Mede door het samenvallen met deglobalisering en de klimaattransitie liggen die bijvoorbeeld in de industrie voor het opscheppen.

Don Ginsel vertelt hoe AI een hele nieuwe fase kan gaan inluiden, met ook de keerzijdes. Met Holland FinTech verbindt Ginsel de IT-wereld en de financiële wereld met als doel transparante, begrijpelijke en toegankelijke financiële services te realiseren.

De keynote ‘De economische impact van AI’ vindt plaats om 14.00 uur.

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair

Spreker

Don Ginsel

CEO / Board Member bij Holland FinTech

Don Ginsel is civiel ingenieur en voormalig bankier, werkzaam bij ABN Amro en Deutsche Bank. Daarna volgde een reeks aan andere posities, zoals Finance Director, Venture Capitalist, Business Developer, Incubators en het begeleiden van Startups.

In 2014 richtte Ginsel Holland FinTech op met de bedoeling om de financiële industrie ten goede te veranderen. Holland FinTech is een netwerk van allerlei organisaties in de financiële sector en is één van de grootste financiële innovatieve ecosystemen in Europa.

Ginsel is momenteel actief bij verschillende initiatieven die de digitale transformatie, financiële inclusie en het verspreiden van kennis over technologie en innovatie over de hele wereld bevorderen.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht