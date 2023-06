Flinke stijging vertrouwen beleggers

Het beleggersvertrouwen is in juni gestegen naar een score van 114, blijkt uit de ING BeleggersBarometer. Vorige maand stond de index op 100 punten.

De stijging komt door een positievere blik van de beleggers op de algemene economische situatie in Nederland, met name van de afgelopen drie maanden. Bovendien zag bijna de helft van de beleggers (48%) in juni de eigen beleggingsportefeuille in waarde groeien. In mei was dit nog 31%. Ook verwachten meer beleggers in juni een waardestijging van de portefeuille in de komende drie maanden (49% vs. 40% in mei).

Bijna 1 op 3 beleggers verwacht verlies van banen door inzet AI

Zes op de tien beleggers (59%) gelooft dat generatieve Artificial Intelligence (AI), zoals Chat GPT en Bard, zowel voor- als nadelen heeft. Bijna de helft van de beleggers (48%) denkt dat generatieve AI wél invloed heeft op bepaalde banen, maar uiteindelijk niet zal leiden tot winst of verlies van banen. Bijna 1 op de 3 beleggers gelooft dat er wel degelijk banen verloren gaan door de inzet van AI. Over de verwachte effecten van AI op de wereldeconomie zijn de meningen sterk verdeeld. Een kwart verwacht meer efficiëntie en snelheid in het werk, een kwart verwacht negatieve gevolgen door stijgende werkloosheid, een kwart denkt dat de positieve en negatieve gevolgen elkaar uitmiddelen en een kwart weet het niet. Vooralsnog houdt twee derde van de beleggers geen rekening met de kansen en bedreigingen van AI bij hun beleggingen (66%). Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Daar denken aandelenbeurzen anders over. De waarde van aandelen die geassocieerd worden met AI laat sinds de introductie van ChatGPT een enorme stijging zien.”

Beleggers stappen niet snel over naar andere broker

De meeste beleggers (80%) zijn de afgelopen zes maanden niet van broker gewisseld en zijn dit ook niet van plan. Van de overige 20% die overweegt om te wisselen, heeft slechts 5% het werkelijk gedaan. De meest genoemde redenen om te wisselen of de intentie daartoe zijn de te hoge kosten en tegenvallend rendement van de huidige beleggingsaanbieder. Beleggers die wel bij hun huidige broker zijn gebleven doen dit vooral omdat zij daar ook de andere bankzaken regelen (28%) of omdat overstappen teveel gedoe is (18%). Hoewel er dus niet vaak wordt overgestapt naar een andere partij, vergelijken vier op de tien beleggers (39%) ten minste jaarlijks verschillende beleggingsaanbieders met elkaar.

Wereldeconomie blijft sterkste invloed op beurs

In juni verwachten 16% van de beleggers wederom de meeste kansen bij ASML Holding. Beleggers zien deze maand minder kansen bij Shell (6% vs. 10% in mei) dat nu op een gedeelde tweede plek staat met ASM International. Homan: “Wellicht is dit een effect van de AI hype. Verdere ontwikkeling van AI heeft veel computerkracht nodig en dat zal chipmakers in de kaart spelen.” Unilever en ING Groep staan op een gedeelde derde plek; 4% van de beleggers zien hier de meeste kansen. Aandelen en beleggingsfondsen blijven volgens beleggers de meest kansrijke vormen van beleggen (28% resp. 27%). Volgens beleggers hebben de wereldeconomie en de geopolitieke situatie nog steeds de sterkste invloed op de beurs: 30% respectievelijk 22% zien dit als de meest invloedrijke factoren.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18643 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht