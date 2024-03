Flournoy en Euram vervolgen succesvolle samenwerking in de aantrekkelijk BTR-sector

Na het recente eclatante succes van Boilings Springs Apartments is opnieuw een woningproject samen met Flournloy in gang gezet ‘The Highland BTR’. Een Built-to-Rent (BTR) project bestaande uit 120 vrijstaande huurwoningen in Knoxville Tennessee. The Highlands BTR blijkt zo interessant voor onze beleggers, dat deze als een echte ‘private placement’ met slechts enkele beleggers wordt gedaan.

“De samenwerking met het Amerikaanse Flournoy Development Group verloopt uitstekend,” vertelt Franklin Douwes, CEO van Euram. “Net als Euram richt Flournoy zich steeds op nieuwe mogelijkheden in de (huur)woningmarkt. Built-to-Rent (BTR) is een relatief nieuwe sector die is gericht op meerpersoonshuishoudens, vergelijkbaar met de verhuur van eengezinswoningen,” vervolgt Douwes. “De opkomst van BTR woningen begon grotendeels in de nasleep van de laatste financiële crisis. Bezitters van leegstaande woningen in de VS begonnen met het verhuren van deze woningen.

Aangespoord door verandering in de demografische trends, zoals de behoefte aan een betaalbaar gezinsleven en wonen in minder dichtbevolkte regio’s, ontstaat er momenteel een nieuwe en sterk groeiende vastgoedklasse. Zeker nu het kopen van een woning door huurders steeds onbereikbaarder wordt. Inmiddels hebben ook de grote institutionele investeerders deze sector ontdekt, omdat het net als bij traditionele huurappartementen, aantrekkelijke en duurzame rendementen biedt.

Deze investeringsvorm is voor de beleggers van Euram Investment Group zeer interessant. We bouwen in fases en na circa 5 maanden is een fase afgerond en kan deze direct worden verhuurd waardoor een inkomstenstroom ontstaat en het risico er deels uit loopt, aldus Douwes.

Het project ‘The Highlands BTR’ ligt in een deel van de VS waar de bezettingsgraad van verhuurwoningen erg goed is. “Dat was nog een reden voor ons om in dit project mee te investeren. En wij zijn zeer verheugd dat wij de inschrijving voor dit mooie project binnen enkele dagen konden afsluiten.”

