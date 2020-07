Flow Traders staat op punt om 50% te dalen

Flow Traders wist gisteren 0,64% toe te voegen aan de koers op 34,76 euro.

Investtech: “Dit was de zesde dag op een rij dat het aandeel steeg. De afgelopen maand is het aandeel 13,08% gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn.”

Flow Traders is een interessant aandeel voor wie denkt dat de volatiliteit voorlopig hoog zal zijn. De spreads zijn dan hoog, waarvan Flow Traders als market maker in ETF’s van zal profiteren. Daar staat tegenover dat de koers minder dan 2 euro is verwijderd van de high van 36,30 euro uit 2018. Net als toen staat de RSI hoog. Daarmee lijkt de markt te zeggen: er is een kentering op komst. Gezien de Bollinger Bands is de kans op een doorbraak uiterst klein.

Gaat de geschiedenis voor Flow Traders zich herhalen? Het aandeel is even overbought als in 2015 en 2018. Dat was toen de voorbode van een koersdaling van 50%.

