Fors lagere omzet en winst Philips

De kwartaalcijfers van Philips stellen niet teleur, maar zijn nog geen garantie dat zich in de toekomst geen nieuwe problemen zullen voordoen als met de apneu-apparatuur.

In het vierde kwartaal daalde de omzet naar 4,9 miljard euro van 5,2 miljard een jaar eerder door stagnatie in de aanvoerketen. Het bedrijfsresultaat daalde naar 162 miljoen van 654 miljoen euro. De winst per aandeel van 0,16 euro is beduidend lager dan de 0,55 euro een jaar eerder. Op jaarbasis daalde de aangepaste winst per aandeel naar 0,67 euro van 1,08 euro een jaar eerder.

De eerdere winstwaarschuwingen voorkomen een heftig negatieve reactie, omdat daarin duidelijk is aangegeven wat de effecten van de missers met de apneu-apparatuur voor financiële gevolgen heeft. Vraag is vooral hoe de onderneming technische missers in de toekomst gaat voorkomen. Het woord is aan het onvoldoende transparante Philips.

Het aandeel staat op 29,39 euro. Charttechnishe indicatoren wijzen op een omslag. Gezien het beursklimaat moeten beleggers niet verder gaan dan het beperkt schrijven van puts.

