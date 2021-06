Forse koersdaling Philips maakt iets pijnlijks duidelijk

De koers van Philips is met 4,2% gedaald naar 44,45 euro. Er moet 250 miljoen euro extra worden uitgetrokken om het absorberende schuim in apparaten tegen slaapapneu te vervangen. Dat brengt de kosten van de terugroepactie en reparatie op 500 miljoen euro.

De vrij heftige reactie is terecht. Philips heeft zichzelf als gezondheidsbedrijf op de kaart gezet. Gespecialiseerde bedrijven kunnen zich dit soort van problemen niet veroorloven. Het kan makkelijk overslaan op het imago van de onderneming en daarmee de afzetmogelijkheden van andere apparatuur.

Fundamenteel is Philips geen overdreven duur aandeel met een koers/winst (forward) van 24,7. De dividend yield van 1,8% is aan de lage kant bij een payout van 63%. Een hogere yield zal vooral uit groei moeten komen. De kans daarop lijkt niet groot met een gemiddelde omzetgroei over de afgelopen 3 jaar van 3,2% per aandeel tegen een groei van de winst per aandeel van 15,7%.

Dit zijn pijnlijke cijfers

Het verschil tussen omzet- en winstgroei maakt duidelijk dat de onderneming te veel lijkt naar binnen is gericht en te veel kijkt naar de uitkomsten in een spreadsheet. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de markten waarop Philips actief is niet groter zijn (onwaarschijnlijk) of dat niet agressief genoeg producten aan de man worden gebracht. Dat laatst zal moeten gebeuren. Het is slechts een kwestie van tijd dat Europese ziekenhuizen apparatuur van Chinese fabrikanten gaan gebruiken.

En het aandeel?

Op 44,45 is het aandeel in gevecht met de low begin dit jaar. Het horizontale gestuiter de afgelopen 2 maanden op een laag niveau en de lage RSI wekken de indruk dat het aandeel toe is aan een herstelbeweging. Traders zouden kunnen inspelen op een herstelbeweging.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

