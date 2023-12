Franck Dixmier (Allianz GI): ‘Optimisme over renteverlaging voorbarig’

De volgende monetaire beleidsvergadering van de ECB is komende donderdag en de centrale bank zal dan opnieuw een rentebesluit bekendmaken. Gezien de recente vertraging van de inflatie zal de ECB de rente waarschijnlijk ongewijzigd laten. Het optimisme onder beleggers over een mogelijke renteverlaging in maart, lijkt voorbarig, zegt Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income bij Allianz Global Investors.

‘François Villeroy de Galhau, de topman van Franse centrale bank, beloofde onlangs ‘saaie’ vergaderingen van de ECB en zinspeelde op een lange fase van ongewijzigde rente. Wij denken echter dat de komende vergadering nauwlettend in de gaten moet worden gehouden door beleggers.

De ECB zal waarschijnlijk voorzichtig blijven over wat er daarna gaat gebeuren en haar aandachtspunten benadrukken, zoals de loonstijging en de basiseffecten die samenhangen met de energieprijzen.

De laatste inflatiecijfers die in de eurozone werden gepubliceerd en de commentaren van ECB-leden die daarop volgden, waren een echt keerpunt voor de markten. De totale inflatie bedroeg in november 2,4%, het laagste niveau sinds juli 2021 en een daling ten opzichte van de 2,9% van oktober. De kerninflatie bedroeg 3,6% tegen 4,3% de maand ervoor. Bovendien vond deze daling plaats in de hele eurozone, wat een echte daling van de inflatiedruk bevestigt.

Agressieve renteverlagingen

Beleggers lijken elk vooruitzicht op toekomstige renteverhogingen te hebben laten varen en anticiperen in plaats daarvan op agressieve renteverlagingen. De markt gaat nu uit van verlagingen met in totaal 150 basispunten in 2024, met de eerste verlaging in maart.

De verwachtingen van beleggers voor een renteverlaging in maart lijken echter voorbarig en dus blijft de aanzienlijke recente daling van de lange rente fragiel. Na de recente rally is een pauze of zelfs een correctie waarschijnlijk.

Tegen deze achtergrond wordt reikhalzend uitgekeken naar de bijgewerkte prognoses van de ECB, met een waarschijnlijke neerwaartse bijstelling van de groei- en inflatievooruitzichten.

Wij vinden, in lijn met recente opmerkingen, dat de ECB een voorzichtige houding moet aannemen ten opzichte van de markthype en haar waakzaamheid moet benadrukken’.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19244 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht