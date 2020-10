Fugro: Afschrijven of gokken?

Fugro verloor gisteren maar liefst 11,95% op 2,84 euro. Afschrijven of gokken?

Investtech: “We moeten terug naar januari 1997 om een lagere slotkoers te vinden voor het aandeel. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 16 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met vijf keer de gemiddelde omzet per dag. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 3.25 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

De koersval kwam op gang na berichten over een mogelijke emissie van aandelen als onderdeel van de herfinanciering van de onderneming. Het lijkt een onvermijdelijke stap in het huidige economische klimaat, het risicomijdend gedrag van banken en de herfinanciering van bancaire schulden. Eerder is een emissie van obligaties van 500 miljoen euro afgeketst. De onderneming heeft een marktcap van 288 miljoen. Een aandelenemissie van 500 miljoen zou bij een koers van 2,50 euro (huidige koers minus te bescheiden korting voor onderhandse plaatsing) leiden tot een stijging van het aantal uitstaande aandelen van de huidige 89 miljoen tot 289 miljoen.

Fundamenteel moeten grote vraagtekens bij Fugro worden geplaatst met een naargeestig lange weg van herstel als men door deze fase weet te komen. Ook charttechnisch ligt de hamer klaar om op de alarmbel te slaan. Sinds 1992 heeft de koers niet zo laag gestaan, waardoor charttechnisch ruimte is voor een daling naar het vriespunt. De bovengrens van de bandbreedte is in enkele maanden gedaald van 13 naar 4 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15396 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht