Fugro al 42% meer waard

Fugro sloot gisteren op 4,95 euro na een stijging van 14,58%. Dat is de sterkste stijging van 17,03% op 29 april.

Investtech: “Het aandeel is hiermee voor de zesde dag op een rij gestegen. De afgelopen week is het aandeel 41,83% meer waard geworden. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 63 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vijf keer zoveel is als de normale omzet per dag. Het aandeel is technisch gezien positief voor de middellange termijn.”

Bovengrens

Voor Fugro is de bovengrens van de bandbreedte op weekbasis sinds begin juni gedaald van 13 naar 11 euro, maar dit is slechts een tijdelijk charttechnisch effect. Op korte termijn kan het aandeel enige last krijgen van het parabolische verloop van de stijging. Hierdoor zal een aanval op de weerstand van 5,40 euro (op basis van de beweging die in februari is ingezet) niet gemakkelijk zijn, iets waar traders rekening mee moeten houden. Na een doorbraak ligt een volgende weerstand op 7,75 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

