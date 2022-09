Gaan beginnen met beleggen

Als u erover denkt om met beleggen te beginnen, moet u een paar dingen weten. Ten eerste kunt u met elk bedrag beginnen. Bij veel online brokers zoals KNAB kunt u een rekening openen met slechts €100. Als u echter een mooi rendement op uw investering wilt zien, moet u overwegen een groter bedrag te investeren.

Ten tweede moet u weten wat u koopt. Wanneer u aandelen koopt, koopt u een klein stukje eigendom van een bedrijf. De prijs van een aandeel kan stijgen, gelijk blijven of dalen, afhankelijk van hoe beleggers denken over de toekomst van dat bedrijf.

Dus als u erover denkt om te gaan beleggen, doe dan uw onderzoek en wees bereid om wat geld in te zetten. Met een beetje kennis en inspanning kunt u vandaag nog beginnen met het uitbreiden van uw beleggingsportefeuille. Of kies voor Evi van Lanschot of andere beleggingspartijen die u kunnen helpen met beleggen.

Waarin beleggen

Wanneer u begint met beleggen, moet u beslissen waarin u gaat beleggen. Er zijn een paar verschillende opties beschikbaar, maar de meest voorkomende zijn beleggingsfondsen, ETF’s (trackers) en aandelen.

Beleggingsfondsen zijn een verzameling aandelen of andere effecten. Een ETF is vergelijkbaar met een beleggingsfonds, maar wordt op een beurs verhandeld zoals een aandeel. Aandelen zijn gewoon aandelen in een bedrijf die in prijs kunnen stijgen of dalen, afhankelijk van het beleggers sentiment.

Welke moet u kiezen? Dat hangt af van uw doelstellingen en risicotolerantie. Als u op veilig wilt spelen, zijn beleggingsfondsen en ETF’s wellicht een betere optie dan aandelen. Maar als u enig risico aankunt en op zoek bent naar mogelijkheden voor hogere rendementen, zijn aandelen wellicht een goede keuze.

Doe onderzoek en praat met een beleggingsadviseur voordat u een beslissing neemt. Met een beetje kennis en inspanning kunt u vandaag beginnen met beleggen en uw vermogen mettertijd zien groeien.

Onrust in de wereld en gaan beleggen

Het huidige wereldwijde politieke klimaat zet beleggers op scherp. Met zoveel onzekerheid in de lucht vragen veel mensen zich af of het nu wel een goed moment is om te beleggen.

Enerzijds is het waar dat politieke instabiliteit een negatief effect kan hebben op de aandelenmarkt. Wanneer mensen zich zorgen maken over de toekomst, hebben ze de neiging om aandelen en andere investeringen te verkopen, waardoor de prijzen kunnen dalen.

Het is echter belangrijk te onthouden dat aandelenmarkten altijd tot op zekere hoogte volatiel zijn. En hoewel politieke onrust zeker op korte termijn volatiliteit kan veroorzaken, is het op lange termijn vaak irrelevant.

Moet u dus beleggen in tijden van politieke onrust? Dat hangt af van uw individuele omstandigheden en risicotolerantie. Als u enig risico aankunt en denkt dat de lange termijn vooruitzichten voor de markt positief zijn, ga dan gerust beleggen. Als u echter niet comfortabel bent met risico of geen vertrouwen hebt in uw vermogen om de toekomst te voorspellen, kunt u misschien beter wachten tot het wat rustiger wordt.

Niemand kan precies voorspellen wat er in de wereldeconomie zal gebeuren, dus doe altijd uw eigen onderzoek voordat u beslissingen neemt. Praat met een beleggingsadviseur als u hulp nodig hebt om te beslissen wat voor u het beste is. Met een beetje kennis en inspanning kunt u vandaag beginnen met beleggen en uw vermogen mettertijd zien groeien.

