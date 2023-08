Gaat rente door het dak?

Zie ik het goed, is de Amerikaanse rente bezig met een correctie volgens het boekje?

Beginjaren 80 hebben we rendement op 10-jarige Amerikaanse obligaties gezien van 16%. Dat was een uitvloeisel van de strijd tegen de inflatie. Opnieuw sprake van een strijd tegen de inflatie. De inflatie staat onder druk maar iedereen is wel bang voor een nieuwe stijging, de vrees lijkt met de dag iets toe te nemen. Beleggers wachten op wat Jerome Powell heeft te zeggen in Jackson Hole deze week.

Kijkend naar het plaatje van 1980 en daarna dan zien we een enorme daling van circa 15 procentpunten, waarop een correctie lijkt te volgen van minimaal een derde. Dat zou betekenen dat de rente op tienjarige Amerikaanse obligaties op weg is naar de 6%, wat hoger is dan de mijlpaal die gisteren is gezet met de stijging tot boven 4,3%. Het rente spook lijkt nog niet te zijn verdwenen, zeker niet als alleen wordt afgegaan op de chart.

