Galapagos doorbreekt steun = Mooi koopmoment

Galapagos daalde vrijdag aanzienlijk met 5,23% naar 168 euro.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 27 mei, toen de daling 5,42% was. Het aandeel is hiermee voor de vierde dag achter elkaar gedaald. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, maar heeft wel marginaal de steun rond 169 euro verbroken.”

Het zal waarschijnlijk om een tijdelijke doorbraak door de steun gaan. Het koerspatroon 2020 verloopt keurig volgens technische patronen. Vanuit het huidige niveau lijkt het aandeel Galapagos daardoor eerder toe te werken naar een stijging tot boven de 250 euro dan een structurele daling.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

