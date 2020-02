Georgette Boele (ABN Amro): ‘Dollar als veilige haven’

De Amerikaanse dollar was opnieuw populair deze week. De dollarindex is nu 3,3% hoger dan eind december 2019. De huidige koers is op het hoogste niveau sinds mei 2017. Waarom is de dollar zo hard gestegen? Dat vraag Georgette Boele, valutadeskundige bij ABN Amro, zich af.

· Ten eerste is de dollar in trek als liquide veiligehavenvaluta. Als beleggers bezorgder worden over de effecten van het coronavirus kopen ze het liefst de dollar.

· Ten tweede hebben beleggers er vertrouwen in dat de Amerikaanse economie het relatief goed blijft doen. Beleggers redeneren dat andere landen meer negatieve gevolgen zullen ondervinden van het coronavirus. Bijvoorbeeld de eurozone en Japan.

Door deze twee factoren stijgt de dollar als het beleggerssentiment verslechtert maar ook als het beleggerssentiment verbetert. Dit is een unieke situatie. Het komt op het volgende neer. De dollar is in trek zolang het coronavirus vooral de economieën van andere landen lijkt te treffen. En zolang de Amerikaanse economie het goed blijft doen, en de Fed niet agressief de rente verlaagt. Maar mocht deze redenering spaak gaan lopen, dan komt aan de opmars van de dollar een einde. Wanneer dat is, is moeilijk te bepalen. Wat we wel weten is dat de dollar relatief duur is en de euro relatief goedkoop. Daarnaast voorzien wij dat de economie van de VS meer afzwakt dan de economie van de eurozone. Waarschijnlijk leidt een herstel van de situatie buiten de VS tot minder vraag naar de dollar. Dat gebeurt waarschijnlijk ook als men het coronavirus onder controle krijgt.

De euro krijgt hier en daar steun

De euro lijkt iets steun te krijgen. Dat gebeurt vooral ten opzichte van de Japanse yen, het Britse pond, de Australische dollar, de Nieuw-Zeelandse dollar en de Zweedse kroon. De Japanse yen zit in het verdomhoekje, zeker nu de economische groei in Japan voor het vierde kwartaal van 2019 zeer zwak was. De economie in Japan zit nu dicht tegen een recessie aan. Beleggers zijn bezorgd over de situatie in Japan en hierdoor daalt de yen. Het feit dat de yen een veiligehavenmunt is, lijkt niet van belang te zijn.

De opmars van het Britse pond is aan het haperen. Dit ondanks de goede macro-economische cijfers deze week. Het lijkt te maken te hebben met marktgerelateerde factoren (technische). Het pond staat net als de meeste andere valuta’s onder druk ten opzichte van de dollar. Daarnaast zijn beleggers niet in staat geweest de koers van EUR/GBP onder de 0,83 te houden. Het pond is relatief sterk ten opzichte van de euro. Daarom hebben beleggers mogelijk wat winst genomen.

Verslechteren de vooruitzichten voor wereldwijde groei, inclusief die van China? Dan dalen de Australische dollar, de Nieuw-Zeelandse dollar en de Zweedse kroon. Beleggers zijn bezorgder over de economieën van Australië, Nieuw-Zeeland en Zweden dan over die van de eurozone. De euro krijgt iets steun ten opzichte van andere valuta’s. Dat komt doordat de euro zich hersteld heeft ten opzichte van de yen, het pond, de Australische en de Nieuw-Zeelandse dollar en de Zweedse kroon.

