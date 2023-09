Georgette Boele (ABN Amro): ‘Dollar blijft 1,08’

Voor de komende maanden denken we dat de opwaartse trend voor de dollar beperkt is. Aldus Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Onze verwachtingen voor de Fed, ECB en Bank of England liggen dicht bij de marktconsensus in 2023. Mochten deze verwachtingen uitkomen, wordt voor de komende maanden range trading verwacht. Onze prognose voor het einde van het jaar voor EUR/USD staat op 1,08.

Er zijn echter drie ontwikkelingen die nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden. Ten eerste de ontwikkelingen in USD/JPY. De markt lijkt te testen of de Japanse autoriteiten een verdere verzwakking van de yen zullen tolereren. USD/JPY werd tot boven 147 (zwakke yen) geduwd, maar dook er daarna snel weer onder. De markt is behoorlijk nerveus rond deze niveaus. USD/JPY is voornamelijk een weerspiegeling van de renteverschillen op tienjaars staatspapier tussen de VS en Japan (nominaal en reëel). Eén van deze renteverschillen geeft aan waarom USD/JPY zich op de huidige niveaus bevindt, maar de andere wijst op lagere niveaus. Er is dus een divergentie in de richting van de renteverschillen en dit is altijd een waarschuwingssignaal. Een tweede belangrijke ontwikkeling betreft de Chinese yuan. Ook hier test de markt of de Chinese autoriteiten bereid zijn de yuan verder te laten verzwakken. USD/CNY weerspiegelt de staat van de Chinese economie en de stapsgewijze versoepeling van het monetair beleid door de centrale bank. Ten derde hebben speculanten bijna geen positie in de dollar, maar hebben ze veel euro’s gekocht en aardig wat yen verkocht. Wanneer deze speculanten niet meer overtuigd zijn dat de euro gaat stijgen en de yen gaat dalen dan kunnen ze deze posities van de hand doen. Dit zou kunnen leiden tot grote koersbewegingen in EUR/USD, USD/JPY en EUR/JPY.

Positionering voor 2024

Tegen het einde van het jaar zal de markt zich waarschijnlijk gaan positioneren voor 2024. Onze verwachtingen voor renteverlagingen door de Fed, ECB en BoE zijn agressiever dan die van de markt, waarbij de grootste afwijking voor de ECB ten opzichte van de markt geldt. We voorzien daarom een zwakke euro ten opzichte van een groot aantal valuta’s en een aanzienlijke zwakte van de dollar ten opzichte van de yen.

