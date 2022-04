Georgette Boele (ABN Amro): ‘Dollar doet het goed’

De Amerikaanse dollar heeft het deze week opnieuw goed gedaan. De dollar is sterk gestegen, vooral ten opzichte van de Japanse yen en de Nieuw-Zeelandse dollar en deed het ook goed ten opzichte van de euro. USD/JPY is gestegen naar niveaus die sinds 2002 niet meer zijn vertoond door een groter renteverschil tussen Amerikaanse en Japanse staatsobligaties.

Daarnaast naderde EUR/USD 1.08, voordat het opveerde in aanloop naar de ECB. Vandaag ligt de aandacht op de ECB-vergadering. De markt heeft voor dit jaar in totaal 66 basispunten aan renteverhogingen door de ECB ingeprijsd. Mocht de ECB minder verkrappingsgezind klinken dan deze verwachtingen, dan zou EUR/USD kunnen dalen onder het niveau van 1.08.

Reserve Bank van Nieuw Zeeland verhoogt de rente meer dan verwacht

De Reserve Bank of New Zealand heeft gisteren de beleidsrente (OCR) met 50 basispunten verhoogd. Dit was meer dan de financiële markten hadden verwacht. De leden van het comité waren het erover eens dat een snellere overgang naar een meer neutrale beleidskoers het risico van stijgende inflatieverwachtingen zal verminderen. Volgens de verklaring biedt een grotere stap ook meer beleidsflexibiliteit in de nabije toekomst in het licht van het zeer onzekere mondiale economische klimaat. De verklaring voegde er echter aan toe dat een grotere renteverhoging nu nog steeds in overeenstemming is met het in februari aangegeven verwachte pad voor de rente – d.w.z. dat de verwachte piek van de beleidsrente niet is veranderd. De groter dan verwachte renteverhoging bood tijdelijk steun aan de munt. De financiële markten verwachten nu nog eens 168 basispunten aan renteverhogingen voor dit jaar (in vijf vergaderingen), waardoor de beleidsrente aan het einde van het jaar op 3,18% zal uitkomen. Vorige week bedroeg de verwachte beleidsrente aan het einde van het jaar 3,43%. Hoewel nog een renteverhoging met 50 basispunten in de komende maanden mogelijk is, denken wij dat de markt met te veel renteverhogingen rekening houdt. Wij verwachten dan ook een verdere verzwakking van de Nieuw-Zeelandse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Bank of Canada verhoogt de rente zoals verwacht

De Bank of Canada heeft, zoals algemeen verwacht, de beleidsrente met 50 basispunten verhoogd tot 1%. Zij zal beginnen met kwantitatieve verkrapping en maakt een einde aan de herinvesteringen: staatsobligaties die aflopen worden niet meer doorgerold. De groei is sterk en de economie. De arbeidsmarkt is krap en de loongroei is terug op het tempo van voor de pandemie en neemt toe. De inflatie blijft boven het streefcijfer, waardoor de druk op de centrale bank om het monetaire beleid te blijven verkrappen, blijft bestaan. De financiële markten verwachten in vijf vergaderingen in totaal 200 basispunten aan renteverhogingen voor de rest van het jaar. Wij denken dat dit ook aan de agressieve kant is, net als voor Nieuw-Zeeland.

Nieuwe prognoses voor de Braziliaanse reaal

Dit jaar is de Braziliaanse reaal sterk gestegen, met 16%. Dit ondanks de verwachtingen van agressieve renteverhogingen door de Fed, verkiezingen in oktober in Brazilië en de oorlog in Oekraïne. Welke factoren hebben de reaal ondersteund? Ten eerste is Brazilië een belangrijke grondstoffenexporteur en hogere grondstofprijzen zijn positief voor de economie. Ten tweede verkiezen beleggers Brazilië boven andere landen omdat het ver verwijderd is van de oorlog in Oekraïne. Ten derde is de tienjaarsrente gecorrigeerd voor inflatie in Brazilië gestegen naar een niveau (positief), dat sinds 2020 niet meer is voorgekomen. Ten vierde is de centrale bank vroeg begonnen met het verhogen van de rente (en ook in grote stappen); veel eerder dan andere centrale banken. Dit heeft beleggers aangetrokken. Tot slot zijn de economische cijfers beter dan verwacht. De vooruitzichten voor de Braziliaanse reaal zijn duidelijk verbeterd en de rally is vroeger gekomen dan wij hadden verwacht. Wij hadden verwacht dat de rally na de verkiezingen in oktober zou beginnen. Wij blijven voorzichtig en verwachten nog steeds marktvolatiliteit in de aanloop naar de verkiezingen, maar wij hebben de munt opgewaardeerd om de bovengenoemde dynamiek te weerspiegelen. Onze nieuwe prognose voor USD/BRL voor het einde van het jaar staat op 5 (was 5,5).

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

