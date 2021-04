Georgette Boele (ABN Amro): ‘Dollar is gedaald’

Sinds begin april is de Amerikaanse dollar gedaald; het staat nu zo’n 1,75% lager. Ook deze week is de dollar gedaald. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Er zijn verschillende redenen hiervoor aan te voeren. Om te beginnen is de stijging van de tienjaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties tot stilstand gekomen. De rentes zijn zelfs iets gedaald. Aan het herstel van de tienjaarsrente gecorrigeerd voor inflatie is op dit moment ook een einde gekomen. Daar komt bij dat het tienjaarsrenteverschil tussen Amerikaanse en Duitse/en Japanse staatsobligaties kleiner is geworden. De rentes op staatsobligaties zijn een belangrijke drijfveer voor de richting van de valutakoersen en de dollar. Daarom is de dollar gedaald. We denken dat aan de daling van de dollar snel een einde komt. Dit is omdat de Amerikaanse economie veel sneller gaat groeien dan de economieën van de eurozone, Japan, het VK en van andere landen. Daar komt bij dat de Amerikaanse rente gecorrigeerd voor inflatie mogelijk weer iets gaat stijgen. Tot slot verwachten wij dat de Fed minder verruimingsgezind zal zijn dan de ECB, Bank of Japan en Zwitserse centrale bank. Daarom denken we dat de dollar weer gaat stijgen.

Waarschijnlijk een gematigde stijging zijn

De stijging van de dollar zal een gematigd tempo hebben. Ten eerste is er niet veel opwaarts potentieel wat betreft de Amerikaanse tienjaarsrente gecorrigeerd voor inflatie. Deze maatstaf wordt waarschijnlijk voornamelijk bepaald door lagere inflatieverwachtingen en niet door hogere rentes op staatsobligaties. Ten tweede verwachten beleggers al dat de economie in de VS harder gaat groeien dan de economieën van andere landen. De vraag is hoe hard het zal gaan. Het is nu vooral wachten op de Amerikaanse macro-economische cijfers in de komende weken en maanden. Ten derde verwachten beleggers dat de Fed in 2023 de rente zal gaan verhogen. Wij verwachten dat ook. We voorzien een renteverhoging aan het einde van 2023. Maar het is nog ver weg. Aan de andere kant van de oceaan heeft het commentaar van verschillende ECB-beleidmakers voor wat verwarring gezorgd. Enerzijds zeggen die dat de rente op staatsobligaties te hard is gestegen, terwijl ze anderzijds tapering noemen. We denken dat het commentaar van de ECB meer eenduidig en ook meer verruimingsgezind gaat worden. Dit is in onze ogen nog niet verwerkt in de euro. Ten vierde is een aantal beleggers bezorgd over het begrotingstekort en het tekort op de lopende rekening van de VS. Dus er zullen altijd beleggers zijn die hierom de dollar verkopen en dus een stijging van de dollar temperen. Tot slot kijken veel beleggers en marktpartijen de kat uit de boom, waardoor de activiteit laag is. Speculanten hebben ook al een aanzienlijk deel van de euro’s die ze hadden, weer verkocht. Onze EUR/USD-raming voor het einde van 2020 staat op 1,15 en voor eind 2022 op 1,10. Op de korte termijn denken we dat de koers onder het psychologische niveau van 1,20 blijft (het kan het niveau wel testen).

Deel dit artikel

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 10 berichten van Georgette Boele

Terug naar het nieuws overzicht