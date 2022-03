Georgette Boele (ABN Amro): ‘Dollar, yen en frank als veilige haven’

De crisis veroorzaakt door de invasie van Rusland in Oekraïne had al een invloed op het koersverloop op de valutamarkten. Maar sinds 21 februari is de aandacht verschoven van mogelijke renteverhogingen door centrale banken naar de oorlog in de Oekraïne. Hoe was het koersverloop op de valutamarkten?

Het zal geen verrassing zijn dat de Russische roebel hard onderuit is gegaan. De waarde van de munt staat nu 30% lager ten opzichte van de Amerikaanse dollar dan op 21 februari het geval was. Ook de valuta’s van Oost-Europese landen zoals Hongarije, Polen en Tsjechië staan zo’n 7 tot 8,5% lager. Van de belangrijkste valuta’s zijn de Zweedse kroon en de euro het meest gedaald. De Zweedse kroon was in de uitverkoop doordat het relatief dicht bij de Baltische staten ligt. Beleggers zijn bang dat Rusland na Oekraïne misschien zijn pijlen richt op de Baltische staten. Daarnaast is de Zweedse economie afhankelijk van de ontwikkelingen in de Europese economie. De euro is gedaald omdat de eurozone ook relatief dicht bij het conflict ligt en het afhankelijk is van gas en olie uit Rusland. Welke valuta’s hebben het goed gedaan? Om te beginnen valuta’s van landen die ver weg liggen van het conflict, zoals de New Zeelandse en de Australische dollars. Daarnaast hebben veiligehavenmunten – Amerikaanse dollar, Japanse yen en Zwitserse frank – het goed gedaan. Tot slot zijn de valuta’s van olie-exporterende landen gestegen, waaronder de Noorse kroon en de Canadese dollar. Dus de marktreactie is een combinatie van verslechterd beleggerssentiment met de zoektocht naar diversificatie. In deze omgeving wordt onze eindejaarsraming van EUR/USD van 1,07 waarschijnlijk snel bereikt.

Het sentiment slaat om naar paniek: veiligehavenmunten stijgen

Het hangt ervan af hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Als het sentiment niet verder verslechter dan blijven beleggers waarschijnlijk veiligehavenmunten, munten van olie-exporteurs en munten van landen die ver weg van het conflict liggen, kopen. Maar als het beleggerssentiment omslaat naar paniek dan verandert de dynamiek op de valutamarkten. Paniek kan volgen op een ontregeling van het aanbod van gas en/of olie, of als de oorlog zich verder uitbreidt. Hoe meer het beleggerssentiment verslechtert en hoe dichter we in een panieksituatie terecht komen, hoe hoger de vraag voor veiligehavenmunten zoals de dollar en de yen zal zijn. Wij denken dat deze munten het relatief beter zullen doen dan de frank. Dus als er paniek is, dan kopen beleggers alleen veiligehavenmunten. Dus waar het land ligt is dan niet meer belangrijk, liquiditeit van de munt wel.

De situatie kalmeert: veiligehavenmunten in de verkoop

Mocht de situatie in Oekraïne kalmeren, wat gebeurt er dan met het koersverloop op de valutamarkten? We denken dat beleggers dan winst nemen op de veiligehavenmunten en de munten van olie-exporterende landen. Ze kopen dan waarschijnlijk de euro en de Zweedse kroon. EUR/USD kan stijgen naar 1,12. Geleidelijk zullen fundamentele factoren weer de overhand krijgen. Maar omdat het monetair beleid van de Fed en de ECB tegen die tijd nog verder uiteenloopt, denken we dat een daling van de dollar door minder vraag naar veiligehavenmunten tijdelijk van aard zal zijn. Beleggers zullen de dollar kopen ten opzichte van de euro vanwege het verschil in monetair beleid.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17085 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht