Georgette Boele (ABN Amro): ‘Dynamiek verandert’

De dynamiek op de valutamarkten lijkt te veranderen. Dat signaleert Georgette Boele, valutadeskundige bij de ABN Amro.

Tot eind mei waren de macro-economische cijfers en het beleggerssentiment de belangrijkste factoren. Vanaf dat moment zijn beleggers optimistischer geworden over de economische vooruitzichten van de eurozone. Ze hebben onder meer obligaties van de periferie gekocht en de euro. Het voorstel van de Europese Commissie voor het herstelfonds en monetaire verruiming door de ECB hebben hieraan bijgedragen. Echter aan de opmars van EUR/USD lijkt een einde te zijn gekomen. De koers van EUR/USD was gestegen tot boven 1,14 maar is snel weer gedaald. Hiervoor is een aantal redenen aan te voeren.

Meer interesse voor de Amerikaanse dollar vanuit een cyclisch oogpunt?

Ten eerste zijn in de laatste weken de Amerikaanse macro-economische cijfers beter dan verwacht. Dit is ook beleggers opgevallen. In het begin zorgden betere macro-economische cijfers voor een verbetering van het beleggerssentiment en voor lagere veiligehavenvraag naar de dollar. Dus de dollar daalde. Nu lijkt het erop dat de beleggers weer interesse krijgen in de dollar vanuit een cyclisch oogpunt. Als de Amerikaanse macro-economische cijfers positief blijven verrassen, kopen beleggers mogelijk de dollar, omdat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie verbeteren ten opzichte van de eurozone. De lockdownmaatregelen in de VS waren minder stringent en hierdoor is het effect op de economie ook minder negatief (zie onze Global Macro Watch – In sommige landen krijgt het BBP veel hardere klap van COVID-19). Betere Amerikaanse macro-economische cijfers zullen zorgen voor meer vraag naar de dollar in de komende weken en maanden.

Tweede golf van COVID-19 besmettingen kan zorgen voor veiligehavenvraag voor de dollar

Ten tweede beginnen beleggers zich steeds meer zorgen te maken over een mogelijk tweede golf van COVID-19 besmettingen. Hierdoor gaan beleggers waarschijnlijk opnieuw risico mijden en de dollar als veiligehavenmunt kopen. Een tweede golf van COVID-19 besmettingen is niet ons basisscenario. We denken wel dat beleggers dan risico gaan mijden als de langetermijneffecten van de lockdown meer zichtbaar worden. Wij verwachten dit tussen nu en drie maanden. Ze kopen dan opnieuw de dollar.

Minder optimistisch over de eurozone

Tot slot denken wij dat beleggers zich zullen realiseren dat het voorstel van het Herstelfonds van de Europese Commissie waarschijnlijk niet wordt aangenomen in zijn huidige vorm. Het voorstel wordt waarschijnlijk sterk aangepast. Anders geven de lidstaten geen akkoord. Als gevolg hiervan neemt het verschil toe in de rente tussen staatsobligaties van de periferie en van Duitsland. Dit komt doordat beleggers minder positief worden over de staatsobligaties van de periferie. Daarnaast verkopen ze dan ook de euro. Speculanten hebben al veel euro’s gekocht, waardoor hun posities aanzienlijk zijn gestegen. We denken dat ze een deel van deze posities van de hand zullen doen in de komende maanden. Op vrijdag wordt er een EU-top gehouden. Beleggers houden de discussies over dit onderwerp nauw in de gaten.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

