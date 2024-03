Georgette Boele (ABN Amro): ‘ECB verlaagt in juni rente’

De ECB hield haar communicatie over het monetaire beleid ongewijzigd in haar verklaring, maar de beleidsmedewerkers stelden de inflatieverwachtingen, die de basis leggen voor een start van de monetaire verruimingscyclus in de komende maanden, naar beneden bij.

Deze neerwaartse bijstellingen hadden in eerste instantie een negatief effect op de euro, maar tijdens de persconferentie door ECB President Lagarde herstelde de euro zich weer. Ons basisscenario is dat de ECB de rente in juni met 25 basispunten gaat verlagen, wat in grote lijnen overeenkomt met wat de markt nu verwacht. Wij denken dat daarna renteverlagingen van 25 basispunten zullen volgen op elk van de resterende beleidsvergaderingen van dit jaar, wat neerkomt op een cumulatieve renteverlaging van 125 basispunten in 2024. We verwachten dezelfde hoeveelheid renteverlagingen voor de Fed in 2024. Volgende week zijn alle ogen gericht op de Fed-vergadering. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Bank of Canada heeft de rente ongewijzigd gelaten en het kan nog wel even duren voordat de verruiming begint

De Bank of Canada heeft deze week de rente ongewijzigd gelaten op 5%. De centrale bank zet haar beleid van kwantitatieve verkrapping voort. De economie groeide in het vierde kwartaal meer dan verwacht, maar het tempo bleef desalniettemin zwak en onder het potentieel. De werkgelegenheidsgroei blijft afnemen en er zijn tekenen dat ook de loondruk afneemt. De CPI-inflatie nam af, maar de onderliggende inflatiedruk houdt aan. De centrale bank maakt zich nog steeds zorgen over de risico’s voor de inflatievooruitzichten, met name de hardnekkige onderliggende inflatie. De centrale bank nadert het einde van de verkrappingscyclus. Er kan nog steeds behoefte zijn aan wat fine-tuning, dus een nieuwe renteverhoging in de toekomst is nog steeds mogelijk. De markt gaat ervan uit dat de centrale bank klaar is met verkrappen en verwacht renteverlagingen in 2024. De markt verwacht in totaal 75 basispunten aan renteverlagingen. Wij denken dat het aantal renteverlagingen door de Bank of Canada kleiner zal zijn dan nu is ingeprijsd. We verwachten ook minder renteverlagingen voor de Bank of Canada dan voor de Fed en de ECB. Daarom denken we dat de Canadese dollar goed zal presteren.

Fundamentele factoren verbeteren voor de złoty

Deze week liet de Nationale Bank van Polen de beleidsrente ongewijzigd op 5,75%. De centrale bank verklaarde dat het geleidelijke economische herstel doorzet, maar dat de groei van het BBP relatief laag blijft. Het desinflatieproces gaat door. Ze verwacht dat de CPI-groei op jaarbasis de komende maanden zal uitkomen op een niveau dat consistent is met de inflatiedoelstelling. Maar de kerninflatie zal langzamer dalen en de kerninflatie zal boven de CPI-inflatie blijven. Er heerst echter onzekerheid over de inflatievooruitzichten, die met name verband houdt met het effect van het begrotings- en regelgevingsbeleid op de prijsontwikkeling, alsook met het tempo van het economisch herstel in Polen en de situatie op de arbeidsmarkt. De centrale bank is van oordeel dat het huidige niveau van de NBP-rentevoeten bevorderlijk is voor het bereiken van de NBP-inflatiedoelstelling op middellange termijn. De CPI bedroeg in januari 3,9%. De doelstelling van de centrale bank is om de inflatie op de middellange termijn op 2,5% te houden met een symmetrische bandbreedte van +/-1%. Wij denken dat het onwaarschijnlijk is dat de beleidsrente de komende maanden wordt verlaagd, vooral omdat de inflatie niet op het streefcijfer zit en er onzekerheid heerst over het beleid. Over het algemeen is een lagere kans op renteverlagingen positief en zijn positieve reële rentes gunstig voor een valuta. Maar zorgen over de fiscale situatie en politieke onzekerheid zullen waarschijnlijk de munt onder druk houden.

