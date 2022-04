Georgette Boele (ABN Amro): ‘Euro/dollar weer lager’

De opleving van de euro was zoals verwacht tijdelijk van aard. Deze week ziet het plaatje er heel anders uit. Vorige week naderde EUR/USD het niveau van 1,12 en deze week is het gehaald onder het niveau van 1,09. Daar zijn verschillende redenen voor aan te voeren.

Om te beginnen is de tienjaarsrente gecorrigeerd voor inflatie in de VS gestegen en terug op het niveau van begin 2020. De verwachting dat de Fed de rente agressief zal verhogen, heeft de nominale rente opgedreven, net als de opmerkingen van Lael Brainard over de afbouw van de balans met 100 miljard euro vanaf mei. Dit is in lijn met onze visie op de Fed. Omdat de inflatieverwachtingen niet zijn stegen, hebben de hogere nominale rentes ook gezorgd voor hogere rentes gecorrigeerd voor inflatie. Deze ontwikkeling heeft steun gegeven aan de Amerikaanse dollar; vooral omdat de rentes gecorrigeerd voor inflatie in Duitsland niet zijn gestegen. Bovendien hebben de verwachtingen over meer sancties tegen Rusland negatief doorgewerkt op de euro, evenals enige verslechtering van het beleggerssentiment.

Australië

De Reserve Bank of Australia klonk deze week minder verruimingsgezind. Zij liet het monetaire beleid ongewijzigd en handhaafde de beleidsrente op 0,1%. Zij verklaarde echter dat de kracht van de Australische economie duidelijk tot uiting komt in de arbeidsmarkt: de werkloosheid is gedaald tot 4% en de loongroei trekt aan. De centrale bank verwacht echter nog steeds dat de lonen geleidelijk zullen stijgen. De inflatie is ook toegenomen, maar is lager gebleven dan in andere landen. De centrale bank zou graag meer bewijs zien dat de inflatie en de lonen verder aantrekken. Het is waarschijnlijk dat de centrale bank dit jaar de beleidsrente gaat verhogen, maar het door de markt verwachte totaal van 200 basispunten aan renteverhogingen dit jaar is volgens ons onwaarschijnlijk. Wij denken dat de markt teleurgesteld zal zijn als er minder renteverhogingen komen, en dat zal negatief doorwerken op de Australische dollar. Daarom voorspellen wij een daling van de Australische dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Centrale bank van Polen verhoogt de rente met 100 basispunten

Gisteren heeft de centrale bank van Polen de beleidsrente met 100 basispunten verhoogd tot 4,5%. Dit was meer dan waar beleggers rekening mee hielden. De governor zei dat de rente waarschijnlijk verder zal stijgen, maar deze vooruitzichten kunnen veranderen. De governor zei ook dat de centrale bank niet ingrijpt in de valutamarkt zonder dat daar een wezenlijke noodzaak voor is. De valuta reageerde gemengd op de aankondiging. Een hogere beleidsrente is gunstig voor de złoty, maar een zwakkere economie en de oorlog in Oekraïne zijn dat niet. Wij handhaven onze prognose voor een gematigde daling van de złoty ten opzichte van de euro.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

