Georgette Boele (ABN Amro); ‘Geen richting in dollar’

Er ontbreekt een duidelijke richting in de koers van de Amerikaanse dollar. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

De inflatiecijfers in de VS gaven aan dat de druk aan het afnemen is. Maar dit heeft de waarde van de dollar niet beïnvloed. Vandaag worden de detailhandelsverkopen gepubliceerd. Mochten deze cijfers afwijken van wat er wordt verwacht dan kan dat voor grote koersuitslagen van de dollar zorgen. Hierna gaan beleggers zich focussen op centrale banken. Volgende week komt de Fed bijeen. We denken dat de Fed in november aankondigt om het tempo van het opkoopprogramma in het vierde kwartaal te verlagen oftewel ‘taperen’. Daarnaast denken wij dat de Fed de rente pas aan het einde van 2023 voor het eerst zal verhogen. Beleggers gaan uit van begin 2023.

De Norges Bank, Riksbank, SNB en BACEN ook aan zet

Volgende week beslissen ook de Noorse (Norges Bank), Zweedse (Riksbank), Zwitserse (SNB) en Braziliaanse centrale bank (BACEN) over het monetair beleid. De Zweedse centrale bank is al begonnen met taperen maar het lijkt onwaarschijnlijk dat ze vóór het derde kwartaal van 2024 de rente verhoogt. Dus het besluit volgende week zal waarschijnlijk niet resulteren in grote uitslagen in de koers van de Zweedse kroon. Desondanks denken we dat de kroon sterk ondergewaardeerd is.

De Zwitserse centrale bank laat het monetair beleid mogelijk onveranderd. We denken wel dat ze zal aangeven dat de frank nog steeds te duur is. Dit ondanks de recente daling. De daling van de frank ten opzichte van de euro kwam tot stilstand op 1,09. De centrale bank geeft waarschijnlijk de voorkeur aan een zwakkere koers dan 1,09.

De beleggers en analisten zijn het er over eens dat de Noorse bank volgende week de rente met 25 basispunten gaat verhogen. Dit zit al in de koers van de Noorse kroon verdisconteerd. Mocht de centrale bank nog even wachten met het verhogen van de beleidsrente dan daalt de kroon waarschijnlijk. Mocht de centrale bank aangeven dat het tempo van verhogen mogelijk sneller is dan stijgt de kroon nog even door.

Tot slot komt de centrale bank van Brazilië bijeen. Deze centrale bank is al een tijdje bezig de beleidsrente in een rap tempo te verhogen. Volgende week komt er mogelijk nog 100 basispunten bij en dan komt de beleidsrente op 6,25% te staan. Een aantal analisten lijkt zelfs uit te gaan van een grotere stap, na de hogere inflatiecijfers. Een verhoging van 100 basispunten zit in de koers van de reaal verdisconteerd. Een grotere stap en/of een signaal dat de renteverhogingen voorlopig nog doorgaan, geeft hoogstwaarschijnlijk steun aan de reaal. Maar onzekerheid over de verspreiding van de covid-delta-variant en politieke onzekerheid voor de verkiezingen die in oktober 2022 gehouden worden kan tijdelijk zorgen voor een lagere koers in de munt.

Deel dit artikel

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 20 berichten van Georgette Boele

Terug naar het nieuws overzicht