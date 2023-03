Georgette Boele (ABN Amro): ‘Trend dollar negatief’

Fed-voorzitter Powell gaf de Amerikaanse dollar een zetje in de rug. Hij gaf aan dat de Fed haar renteverhogingen wellicht moet versnellen. “De laatste macro-economische cijfers waren sterker dan verwacht, wat erop wijst dat het uiteindelijke niveau van de rente waarschijnlijk hoger zal zijn dan eerder werd verwacht”, zei Powell tegen de Senaatscommissie voor het bankwezen. “Als alle economische cijfers erop wijzen dat een snellere verkrapping gerechtvaardigd is, zijn wij bereid het tempo van de renteverhogingen op te voeren.” Daardoor rekenen de financiële markten nu op een piek in de top van de Fed funds target rente van 5,65% in juli, tegen 5,45% een week geleden.

Onze Fed-visie wordt momenteel herzien, aldus Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro. De opmerkingen van Powell hebben ook geleid tot een hogere Amerikaanse dollar. Het is zelfs de best presterende belangrijke valuta sinds begin maart. De langetermijntrend blijft negatief voor de dollar, zolang de Amerikaanse dollarindex onder 106,60 staat en EUR/USD boven 1,0325 staat.

USD/JPY wordt gedreven door renteverschillen

Er zijn twee dominante drijfveren voor de richting van de koers van USD/JPY: de divergentie of convergentie tussen het beleid van de Fed en de Bank of Japan en de tienjaars nominale en reële renteverschillen tussen de VS en Japan. Over het algemeen is de Fed de actievere centrale bank, waardoor USD/JPY vooral reageert op de monetaire beleidswijzigingen van de Fed. De agressieve verkrappingscyclus van de Fed zorgde voor een sterke stijging in USD/JPY. Maar zodra deze renteverhogingen door de markt waren ingeprijsd, verloor de rally in USD/JPY aan kracht.

Toen de markt rekening begon te houden met mogelijke renteverlagingen door de Fed tegen het einde van 2023, daalde USD/JPY ook onder invloed van een verandering in het technische beeld en de anticipatie op een wijziging van het ‘yield-curve-control’-beleid van de Bank of Japan.

Sinds duidelijk is geworden wie de volgende gouverneur van de Bank of Japan wordt, verlegde de markt de focus weer terug naar de Fed en steeg USD/JPY. USD/JPY test momenteel de negatieve langetermijntrend. De vooruitzichten voor USD/JPY hangen vooral af van de verwachtingen over het beleid van de Fed.

De Zwitserse centrale bank gaat waarschijnlijk in maart opnieuw de rente verhogen

Op 15 december verhoogde de Zwitserse centrale bank (SNB) de beleidsrente met 50 basispunten, tot 1,0%, om de toegenomen inflatiedruk en een verdere spreiding van de inflatie tegen te gaan. Sinds dit besluit is de Zwitserse inflatie niet gedaald. Integendeel, de inflatie is in een bescheiden tempo blijven stijgen. De consumentenprijsinflatie bedroeg in februari 3,4% j-o-j en de kerninflatie 2,4%. In december had de centrale bank voorspeld dat de inflatie in het eerste kwartaal zou dalen tot 3% en in de rest van het jaar verder zou dalen. Nu blijkt dat de inflatie de komende maanden hoger zal blijven en later zal dalen.

Daarom verwachten wij dat de SNB haar beleidsrente op 23 maart opnieuw met 50 basispunten zal verhogen. Dit ondanks een vertraging in de economie en een Zwitserse PMI die onder de 50 ligt. De SNB heeft alleen een inflatiemandaat. De SNB stelt prijsstabiliteit gelijk aan een stijging van de Zwitserse consumentenprijsindex (CPI) van minder dan 2% per jaar. Wat is het effect op de Zwitserse frank? Een hogere beleidsrente zou de frank moeten ondersteunen. Als andere centrale banken – zoals de Fed en de ECB – de beleidsrente de komende maanden echter sneller gaan verhogen, is het waarschijnlijk dat de frank daalt ten opzichte van de dollar en de euro. Onze prognose voor het einde van het jaar in EUR/CHF is 1,03.

