Georgette Boele (ABN Amro): ‘Wachten op de ECB’

Vorige week draaide alles om de toespraak van Fed-voorzitter Powell op het Jackson Hole Centrale Bank Symposium. Hij klonk verkrappingsgezind, zoals we hadden verwacht.

Daarna zijn de rente op Amerikaanse staatsobligaties, de reële rente in de VS en de verwachtingen voor meer renteverhogingen door de Fed gestegen. Deze week zijn alle ogen gericht op belangrijke Amerikaanse cijfers, zoals het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag wordt gepubliceerd. Wij verwachten een aanzienlijke vertraging ten opzichte van de spectaculaire banengroei in augustus, tot 250k (consensus: 300k), waarbij de werkloosheid stabiel blijft op 3,5%. De markten zullen ook nauwlettend kijken naar de loonstijging, die de laatste tijd ver boven het streefniveau ligt. Ook hier verwachten wij enige matiging, tot 0,4% m/m tegen 0,5% in augustus. Mochten de cijfers echter sterker blijven uitvallen, dan zou dat de verwachtingen voor een nieuwe renteverhoging met 75 basispunten door de Fed bij de volgende FOMC-vergadering op 20-21 september kunnen verhogen (ons basisscenario is momenteel 50 basispunten), wat de Amerikaanse dollar enige steun zou geven.

Ondanks de hogere rente in de VS heeft de Amerikaanse dollar het moeilijk gehad ten opzichte van de euro. Dit komt doordat de rente in Duitsland en de verwachting van renteverhogingen door de ECB sterker zijn gestegen. De renteverschillen op tienjaars staatspapier tussen de VS en Duitsland en het reële renteverschil tussen de VS en Duitsland zijn inderdaad kleiner geworden, waardoor de dollar wat onder druk staat ten opzichte van de euro. Bovendien zijn de verwachtingen voor renteverhogingen door de ECB dit jaar aanzienlijk gestegen. De financiële markten rekenen nu op een overnight-rente van 1,6% eind 2022, 38 basispunten hoger dan vorige week om deze tijd, op 25 augustus. Volgende week neemt de ECB een besluit over het monetaire beleid. Wij verwachten, in lijn met de marktconsensus, een renteverhoging van 50 basispunten (sommigen gaan echter uit van een renteverhoging van 75 basispunten), gevolgd door een renteverhoging van 25 basispunten tijdens de vergaderingen in oktober en december, waarmee de discount rate voor het einde van het jaar op 1,0% wordt gebracht. Wij denken dat de financiële markten te veel renteverhogingen voor de ECB hebben ingeprijsd. Als onze visie uitkomt, zal de euro dit jaar onder druk blijven staan.

In de buurt van pariteit

EUR/USD blijft in de buurt van pariteit. Het ene moment staat het erboven, het andere moment eronder. De dynamiek op de obligatiemarkten en de verwachtingen voor de Fed en de ECB (zie hierboven) hadden moeten resulteren in een hogere EUR/USD. In plaats daarvan hebben deze ontwikkelingen slechts een substantiële zwakte van de EUR/USD verhinderd. Dit suggereert dat het sentiment ten opzichte van de euro erg negatief is en het is geen positief teken voor EUR/USD, vooral omdat de trend in EUR/USD nog steeds negatief is. Dat gezegd hebbende, neemt het neerwaartse momentum op dit moment ook af. Het einde van het vakantieseizoen nadert, dus liquiditeit stroomt terug in de markt. De marktreactie na de ECB-vergadering zal waarschijnlijk meer aanwijzingen geven over de volgende beweging in EUR/USD.

Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO.

