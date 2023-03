Georgette Boele (ABN Amro): ‘Zeer veranderlijk’

Vorige week schreven we in onze FX-weekly dat de signalen van Fed-voorzitter Powell, dat er meer renteverhogingen aankomen dan eerder werd aangenomen, voor een herstelfase van de Amerikaanse dollar zorgde. Sindsdien is er veel gebeurd, en de situatie blijft zeer veranderlijk.

De ondergang van de Silicon Valley Bank heeft geleid tot het uitprijzen van de eerder verwachte renteverhogingen van de Fed en dat zorgde voor een lagere dollar. Maar de situatie maakte ook het dubbele karakter van de dollar weer zichtbaar. Enerzijds verzwakte de dollar door de verwachting van minder renteverhogingen door de Fed en doordat de situatie een Amerikaans probleem is. Anderzijds herstelde de dollar zich, vanwege zijn status van veiligehavenmunt op momenten dat gevreesd werd dat de situatie tot een systeemrisico voor de banksector zou kunnen leiden. De Fed heeft snel gereageerd om te voorkomen dat de vrees voor systemische bankrisico’s zich zou verspreiden. Als gevolg van deze dynamiek ontbreekt een duidelijke richting in de Amerikaanse dollar en in EUR/USD. De algemene trend op langere termijn blijft negatief voor de dollar en positief voor de euro. Hoewel de aandacht uitgaat naar de toestand van de bankensector, zijn ook het rentebesluit van de ECB morgen en het rentebesluit van de Fed volgende week van belang. Wij verwachten dat de ECB morgen een renteverhoging van 50 basispunten doorvoert en een signaal geeft dat er nog meer komt, en dat de Fed volgende week een renteverhoging van 25 basispunten doorvoert. Beide verwachte renteverhogingen zijn niet volledig ingeprijsd in de financiële markten. Daardoor zou de euro voor de rest van deze week wat kunnen opveren en zou de Amerikaanse dollar volgende week wat kunnen herstellen.

Yuan

Ten opzichte van de Amerikaanse dollar is de Chinese yuan ongeveer terug op het niveau van begin 2023. De algemene zwakte van de Amerikaanse dollar in januari hielp de yuan, maar ook de afschaffing van Zero-Covid deed dat. Maar het verschil in monetair beleid tussen de VS en China was een negatieve factor voor de yuan. De Fed heeft de beleidsrente verhoogd, terwijl de PBoC een geleidelijke versoepeling heeft doorgevoerd. Wij zijn bescheiden optimistisch voor de yuan om de volgende redenen. Ten eerste, zodra het monetaire beleid van de Fed en de PBoC naar elkaar toe begint te bewegen, kan de yuan in een gematigd tempo stijgen ten opzichte van de dollar. Ten tweede verwachten wij dat de economische groei in China het beter zal doen dan in de VS. Ook dat zou de yuan moeten ondersteunen. Ten derde is de langetermijndynamiek op de valutamarkten in het voordeel van de yuan. De rol van China in de wereld en de rol van de yuan op de valutamarkten zullen toenemen. Het aandeel van de yuan in de internationale valutareserves is laag en er is veel ruimte voor een toename. China zet ook grote stappen voor de digitale yuan. Het is waarschijnlijk dat dit de algemene rol van de yuan op de financiële markten zal vergroten, hoewel dit een zeer geleidelijk proces zal zijn. Kortom, wij verwachten dit jaar enige stijging van de yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Onze eindejaarsprognose voor USD/CNY staat op 6,70.

Deel dit artikel

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 54 berichten van Georgette Boele

Terug naar het nieuws overzicht