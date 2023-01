Georgette Boele (ABN Amro): ‘Zwakte dollar houdt aan’

De koers van de Amerikaanse dollar blijft onder druk staan. Zwakkere Amerikaanse macro-economische cijfers werken negatief door op dollar. Norges Bank was er snel bij toen de rente verhoogd moest worden maar last nu een pauze in.

Sinds onze laatste FX weekly op 11 januari is de Amerikaanse dollar gedaald. Daar zijn verschillende redenen voor aan te voeren. Ten eerste waren de Amerikaanse macro-economische cijfers beneden verwachting. Vorige week waren de Amerikaanse CPI-cijfers lager dan verwacht en deze week kwamen andere cijfers waaronder detailhandelsverkopen ook lager uit. Dit heeft geleid tot de verwachting dat de Fed het tempo van de renteverhogingen zal blijven matigen. De markt heeft voor de volgende vergadering op 1 februari een renteverhoging van 25 basispunten ingeprijsd.

Ten tweede hebben de inflatiecijfers in de eurozone en het VK geen negatieve verrassingen opgeleverd. De CPI-cijfers voor de eurozone kwamen overeen met de verwachtingen, terwijl de Britse inflatiecijfers zelfs iets hoger waren. Dit heeft geleid tot de verwachting dat de Bank of England misschien nog wat meer de rente moet gaan verhogen. Het Verenigd Koninkrijk is in de greep van vakbondsacties van werknemers in de publieke sector. De lonen in de publieke sector zijn de afgelopen tien jaar aan banden gelegd als onderdeel van het fiscale bezuinigingsprogramma en als gevolg daarvan is er een kloof ontstaan tussen de lonen in de publieke en private sector. Deze kloof zal waarschijnlijk niet blijven bestaan en het meest waarschijnlijke resultaat van het geschil is een via onderhandelingen tot stand gekomen regeling die zal leiden tot hogere lonen in de overheidssector en een verkleining van de kloof. Hogere lonen in de openbare sector kunnen doorwerken in de lonen in de particuliere sector en de inflatie. Dit vormt derhalve een opwaarts risico voor onze prognoses inzake inflatie en de beleidsrente. Waarschijnlijk zullen meer renteverhogingen in het VK gunstig zijn voor het Britse pond. Een verslechtering van de groei-inflatiemix is dat echter niet.

Ten derde steeg de Japanse yen in afwachting van verdere aanpassingen van het monetaire beleid van de Bank of Japan. Dit gebeurde niet en na de vergadering verzwakte de yen alvorens te stijgen ten opzichte van de dollar als gevolg van de impact van zwakkere Amerikaanse macro-economische cijfers op de dollar. Vooruitkijkend verwachten wij dat de Fed de Fed Funds rate in de tweede helft van dit jaar agressief zal verlagen en dat de Amerikaanse dollar daardoor verder zal verzwakken.

