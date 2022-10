Georgette Boele (ABN Amro): ‘Zwakte van de yen’

De yen blijft dalen: USD/JPY nadert 150. Het hoogtepunt in 1998 van 147,66 in USD/JPY is gepasseerd en de markt kijkt nu naar het psychologische niveau van 150.

Het werkt als een magneet en de markt blijft de Japanse autoriteiten testen. De markt is mogelijk moediger geworden nu de aardgas- en olieprijzen zijn gedaald, waardoor het effect van een verzwakkende yen op de kosten van de energie-import van Japan wordt getemperd. Ondanks de huidige trend is de yen enorm ondergewaardeerd volgens waarderingscijfers voor de lange termijn. Zoals wij eerder aangaven, zal de verkoopgolf slechts in één van drie situaties stoppen:

De eerste is als de werkelijke divergentie van het monetaire beleid minder groot blijkt te zijn dan de markt verwacht. De financiële markten gaan uit van een groot aantal renteverhogingen door de Fed. Wij denken dat de bovengrens van de target range dit jaar wordt verhoogd tot 4,5%, en dat is ongeveer in overeenstemming met de signalen van de Fed en de marktconsensus. Wij verwachten dat de Fed de rente in de tweede helft van volgend jaar zal verlagen en dat is verruimingsgezinder dan de marktconsensus. De markt gaat namelijk uit van dat de renteverhogingen in de eerste helft van 2023 zullen worden voortgezet, met minder agressieve renteverlagingen in de tweede helft van 2023 dan wij hebben. Daarom verwachten wij een lagere Amerikaanse dollar in 2023, ook ten opzichte van de yen. Wat de Bank of Japan betreft, denkt de markt, en ook wij, geen majeure beleidswijzigingen zolang Kuroda voorzitter is. Zijn termijn loopt af in april 2023. Beleggers lijken voor te sorteren op een wijziging van het monetaire beleid onder een nieuwe voorzitter, met ongeveer 15 bp renteverhogingen voor 2023. Wij zien ook een duidelijke mogelijkheid daartoe. Alles bij elkaar genomen, denken wij dat de zwakte van de yen bijna ten einde is.

Een tweede situatie die een ommekeer in de yen kan veroorzaken, is een aanzienlijke verslechtering van het beleggerssentiment op de financiële markten of zelfs paniek. De yen is met de Amerikaanse dollar de ultieme veiligehavenvaluta, dus paniek op de financiële markten zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een scherpe stijging van de yen vanaf een zeer ondergewaardeerd niveau.

Ten derde, als het Japanse ministerie van Financiën op een cruciaal moment ingrijpt, kan dit leiden tot een koerswijziging van de markt. In het algemeen verandert een FX-interventie de richting van de trend niet, maar vertraagt zij slechts de beweging. Wanneer een interventie echter wordt uitgevoerd in een omgeving met weinig liquiditeit en beleggers al beginnen te twijfelen aan de mate waarin de beweging kan worden voortgezet, kan een goed getimede FX-interventie leiden tot een trendbreuk. Wij handhaven dus onze prognoses.

