Gilles Moëc (AXA): ‘Monetaire verkrapping weinig effect’

In tegenstelling tot de VS, begint de Europese economie het verkrappende beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) al te voelen. “Desalniettemin heeft het beleid slechts een gering effect op de onderliggende inflatiedruk”, schrijft hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group.

Geen pauze

Moëc merkt op dat het verkrappingsbeleid door de Fed in de VS nog niet genoeg heeft toegeslagen om de arbeidsmarkt af te koelen, gezien het uitzonderlijk hoge aantal nieuwe banen dat vorige week vrijdag bekend werd gemaakt. Moëc verwacht daarom niet dat de Fed en ECB het verkrappingsbeleid na maart zullen pauzeren.

Moëc ziet in Christine Lagarde’s lichte afzwakking in haar communicatie eerder een vertraging van het verhogingstempo tot 25 basispunten na maart. “Aangezien Lagarde het beleid baseert op binnenkomende data en ze een ‘betere balans wat betreft inflatierisico’s’ ziet, zijn er sterke aanwijzingen dat het tempo van de verhogingen in het tweede kwartaal zal worden vertraagd.”

Kerninflatie boven doel

In de VS doemt het probleem op dat de arbeidsmarkt zo veerkrachtig is, dat er volgens de AXA Group-hoofdeconoom een kans bestaat dat de Amerikaanse economie nog steeds opnieuw zou kunnen versnellen. “Dat zou kunnen betekenen dat de kerninflatie ver boven de Fed-doelstelling blijft steken”, stelt Moëc.

